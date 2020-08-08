Український журналіст заявив про "прослуховування" та звинуватив владу
Український журналіст Михайло Ткач повідомив, що виявив у себе вдома "ознаки прослуховувального пристрою"
Про це він написав у Facebook, опублікувавши відповідні фото. Журналіст пов'язав виявлення "прослушки" зі своєю професійною діяльністю.
"Виявив вдома ознаки прослуховуючого пристрою. Протягом кількох тижнів я декілька разів отримував попередження про те, що моя журналістська діяльність дратує високопосадовців і по мені почали активно працювати. Від одного джерела була інформація про те, що планують "сверлитись". Сьогодні зрозумів, що це означає", – написав він.
Ткач додав, що після викликав поліцію і чекав слідчо-оперативну групу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти і блогери почали вимагати від української влади не приймати законопроєкт "Про медіа".
Раніше OBOZREVATEL писав, що зміниться в Україні з прийняттям законопроєкту про ЗМІ в Україні.