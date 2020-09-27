Український журналіст помер від рецидиву раку

Український журналіст Олег Тудан із Чернівців помер 27 вересня після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням.

Свого часу він працював кореспондентом ТСН і "Громадське Буковина" у Чернівцях. Про його смерть повідомила у Facebook подруга Христина Гаврилюк.

Відомо, що у 2018 році Тудан потрапив до Національного інституту раку з пухлиною у стравоході. І хоча лікарі не давали ніяких прогнозів на одужання, він вирішив так просто не здаватися. На лікування Олега друзі оголосили збір коштів, які намагалися вкрасти шахраї, але їм це не вдалося.

Олег Тудан працював кореспондентом ТСН і "Громадське Буковина"

Молодий організм чоловіка і лікарі разом вчинили диво й хвороба відступила. Однак у 2020-му медики виявили рецидив. У лютому Олегу призначили хіміотерапію і курс радіотерапії.

Друзі збирали кошти на лікування журналіста Олега Тудана

"На порятунок була надія – українські медики збиралися вперше використовувати імунотерапію для лікування раку стравоходу. Саме цей метод два роки тому отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини. Лікування вже сертифіковано в Україні, але досі дороге. Першим пацієнтом мав стати Олег Тудан", – йдеться у повідомленні видання "Діалоги".

Олег Тудан помер від раку

Про свій досвід боротьби з хворобою журналіст розповідав у серії матеріалів "Діагноз – рак" на сторінці у Facebook.

Зазначається, що про похорон журналіста рідні проінформують пізніше.

Олег Тудан три роки боровся з раком стравоходу

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