Український журналіст помер від рецидиву раку

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
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Олег Тудан помер

Український журналіст Олег Тудан помер 27 вересня після трирічної боротьби з онкологічним захворюванням.

Свого часу він працював кореспондентом ТСН і "Громадське Буковина" в Чернівцях. Про його смерть повідомила в Facebook подруга Христина Гаврилюк.

Відомо, що Тудан хворів на рак стравоходу, в 2018 році він переніс важку операцію з видалення пухлини. Однак у 2020-му лікарі виявили рецидив. У лютому чоловіку призначили хіміотерапію і курс радіотерапії.

Олег Тудан працював кореспондентом ТСН і "Громадське Буковина"

Як повідомляє видання "Діалоги", обережні лікарі не давали ніяких прогнозів на одужання Олега, але той вирішив так просто не здаватися. Друзі оголосили збір коштів на його лікування.

Друзі збирали кошти на лікування журналіста Олега Тудана

"На порятунок була надія – українські медики збиралися вперше використовувати імунотерапію для лікування раку стравоходу. Саме цей метод два роки тому отримав Нобелівську премію з фізіології і медицини. Лікування вже сертифіковано в Україні, але до досі дороге. Першим пацієнтом повинен був стати Олег Тудан", – йдеться у повідомленні.

Олег Тудан помер від раку

Зазначається, що про похорон журналіста рідні проінформують пізніше.

Олег Тудан три роки боровся з раком стравоходу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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