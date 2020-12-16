Український замок потрапив до світового переліку величних і занедбаних будівель

Підгорецький замок, який розташований у Бродівському районі Львівської області, потрапив до списку покинутих і занедбаних величних будівель світу.

Як пише видання Daily Mail, знімки замку з'явилася у фотоальбомі Майкла Керріґана "Покинуті палаци", який вийшов у Британії. У ньому представлено 150 світлин величних, але занедбаних будівель із різних куточків планети. Автор пояснив причини "загибелі" цих будівель. До них входять: політика, банкрутство, особисті трагедії, природні та техногенні катастрофи.

Фото Підгорецького замку супроводжується таким текстом: "Підгорецький палац у Львові був побудований у 1630-х роках для відомого польського полководця й королівського радника Станіслава Конєцпольського (1591-1646). Розграбований і пошкоджений під час Першої світової війни, він зберігся і використовувався як санаторій, але був серйозно пошкоджений пожежею в 1950-х роках. Від моменту здобуття Україною незалежності він належить Національному художньому музею, але в них немає ресурсів для його відновлення".

В альбомі також є зображення палацу Саддама Хусейна в Іраку, побудованого на руїнах Вавилона; дачі Квітка в Сочі, Ружанського палацу в Білорусі, що був побудований у 1780-х роках і згорів у 1914 році; особняка Тіоронда в Нью-Йорку, переобладнаного під психіатричну лікарню. Є в книзі закинуті будівлі зі США, Франції, Іспанії, Ірландії, Японії, Аргентини та інших країн.

Зазначимо, що Підгорецький замок є пам'яткою архітектури доби Ренесансу та бароко. Його почали будувати у 1635 році, а завершили у 1640 році. Проєкт палацу та укріплень створив архітектор Андреа дель Аква на замовлення коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського.

За проєктом, двір із терасою утворювали службові приміщення. З інших боків (трьох) замку були глибокі рови, а на одній із терас було встановлено балюстради і скульптури. В'їзд до палацу пролягав через велику браму, на якій був напис латинською: "Вінець ратних трудів – перемога, перемога – тріумф, тріумф – відпочинок".

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