Український ведмідь, який приймає душ у лісі, став зіркою мережі

У мережі стало популярним відео з ведмедем в реабілітаційному центрі для диких тварин під Сатановом Хмельницької області.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі ViralHog (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На відео чорний гімалайський ведмідь смішно сидить на галявині, а працівники центру поливають його струменем води.

При цьому тварина ловить язиком воду і час від часу чеше себе лапою.

Найбільший в Україні реабілітаційний центр для диких тварин "Парк хижаків Арден" розпочав свою роботу цього місяця.

До новоствореного притулку переїхали 7-річні близнюки бурі ведмеді Маша та Міша, 20-річний цирковий бурий ведмідь Тоша, а також 21-річний гімалайський ведмідь Гоша.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мексиці ведмідь підібрався до туристок і налякав їх, коли ті робили селфі.

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