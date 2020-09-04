Український ведмідь, який приймає душ у лісі, став зіркою мережі

Відео з приймаючим душ українським ведмедем стало вірусним.
У мережі стало популярним відео з ведмедем в реабілітаційному центрі для диких тварин під Сатановом Хмельницької області.
Ролик опубліковано на YouTube-каналі ViralHog (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
На відео чорний гімалайський ведмідь смішно сидить на галявині, а працівники центру поливають його струменем води.
При цьому тварина ловить язиком воду і час від часу чеше себе лапою.
Найбільший в Україні реабілітаційний центр для диких тварин "Парк хижаків Арден" розпочав свою роботу цього місяця.
До новоствореного притулку переїхали 7-річні близнюки бурі ведмеді Маша та Міша, 20-річний цирковий бурий ведмідь Тоша, а також 21-річний гімалайський ведмідь Гоша.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мексиці ведмідь підібрався до туристок і налякав їх, коли ті робили селфі.
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