"Антонов" відповів на плани Росії випускати українські літаки

Державне підприємство "Антонов" не збирається відновлювати співробітництво з російською стороною для виготовлення та модернізації літаків Ан-124-100 "Руслан".
"Питання щодо відновлення серійного виробництва літаків Ан-124-100 "Руслан" з російською стороною фахівцями ДП "Антонов" не обговорюється" – відповіли на запит OBOZREVATEL у прес-службі підприємства.
Щодо можливості Росії самостійно виготовляти та модернізувати літаки "Руслан", в прес-службі повідомили, що в Ульянівську було збудовано виробничий комплекс, що отримав назву "Авіастар", саме для випуску "Русланів". За допомогою ДП "Антонов" було запущено серійне виробництво цього літака і випущено 36 літаків.
"Якщо мова йде про модернізацію, то передбачається внесення змін до типової конструкції. При цьому, тільки розробник літака – ДП "Антонов" володіє всіма технічними знаннями та необхідною інформацією щодо конструкції, властивостей, ресурсу, терміну служби та льотної придатності літаків Ан-124-100, включно з даними випробувань та аналізів, необхідними для збереження цілісності конструкції. Таким чином, виготовлення літаків сімейства Ан-124 під маркою "Антонов" без участі ДП "Антонов" неможливе", – сказано в повідомленні.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Держпідприємство "Антонов" оприлюднило відео показового польоту літака АН-124-100 на виставці EurasiaAirshow.
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