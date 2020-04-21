"Маски ще довго будемо носити": український ексрозвідник розповів, як зміниться світ після пандемії

Колишній український розвідник Петро Копка припустив, що однією з майбутніх загроз COVID-19 може стати його мутація, тому всім державам треба вже зараз готуватися до подібного сценарію розвитку ситуації.

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню "ГОРДОН". Копка пояснив, що природа коронавірусу на сьогодні не вивчена до кінця, тому ймовірність його видозміни не можна виключати.

"Не виключено, що людина не виробляє імунітет у відповідь на COVID-19. Навіть якщо ми зіб'ємо першу хвилю, немає ніяких гарантій, що він через один-два місяці не повернеться. Восени і взимку може не тільки початися підйом захворюваності. Побоююся мутації вірусу . Якщо він видозміниться, всім в світі доведеться нелегко. І цей варіант не варто скидати з рахунків. Крім того, немає гарантії, що не знайдеться пройдисвіт, який, маючи доступ до ЗМІ, у будь-якій країні підніме хвилю лжекоронавірусу, щоб заробити. Цей фактор ризику теж треба враховувати", – акцентував Копка.

На його думку, після пандемії взаємини в світі і технології можуть змінитися, але країни не закриються один від одного. Зокрема, на його думку, людству доведеться багато чого переглянути з точки зору біологічної безпеки.

"Глобалізацію ніхто не скасує. Зв'язки між державами продовжать існувати. У якому вигляді – це питання. Швидше самі люди почнуть більше думати про свою безпеку. Принаймні, на перших порах, поки ми не почнемо виходити з цього стану. Потім, як завжди , колективне несвідоме згладить гострі кути, прийде нова свідомість. Нам багато чого треба переглянути з точки зору біологічної безпеки. Ті ж літаки повинні оснащуватися такими системами вентиляції, щоб не розносити інфекцію, а мінімізувати її загрозу при скупченні людей. Маски ще дуже довго будемо носити. Але світ точно не стане розділеним", – резюмував розвідник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що повсякденне використання масок або інших засобів індивідуального захисту після пандемії COVID-19 стане новою нормою життя.

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