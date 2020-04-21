Український режисер зняв із дрона моторошні наслідки пожеж у Чорнобилі

Марина Ліснічук Суспільство 20:28, 21.04.2020 Оновлено: 20:57, 21.04.2020

Український режисер Стас Капралов майже добу знімав дроном відео у Чорнобильській зоні відчуження, аби зафільмувати жахливі наслідки пожеж.

У ньому можна побачити кадри згорілих лісів, які на той момент вдалося загасити рятувальникам із усієї країни. Ролик під назвою "Чорнобиль 2020. День після пожеж" опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Відчуття абсолютного апокаліпсису. Хотілося максимально передати атмосферу побаченого", – написав автор на своїй сторінці у Facebook.

Наслідки пожеж у Чорнобилі
YouTube/Стас Капралов

Режисер зауважив, що за останні 30 років відсутності людини в Чорнобильській зоні відчуження флора і фауна встигли відродитися і стали такими, якими вони були 150 років тому. До того ж, навіть незважаючи на радіацію.

"Тепер велика частина відродженого знову знищена. Це війна людини і природи", – наголосив Капралов.

Наслідки пожеж у Чорнобилі
YouTube/Стас Капралов
Наслідки пожеж у Чорнобилі
YouTube/Стас Капралов
Наслідки пожеж у Чорнобилі
YouTube/Стас Капралов
Наслідки пожеж у Чорнобилі
YouTube/Стас Капралов
Наслідки пожеж у Чорнобилі
YouTube/Стас Капралов
Наслідки пожеж у Чорнобилі
YouTube/Стас Капралов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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