Український режисер зняв із дрона моторошні наслідки пожеж у Чорнобилі
Український режисер Стас Капралов майже добу знімав дроном відео у Чорнобильській зоні відчуження, аби зафільмувати жахливі наслідки пожеж.
У ньому можна побачити кадри згорілих лісів, які на той момент вдалося загасити рятувальникам із усієї країни. Ролик під назвою "Чорнобиль 2020. День після пожеж" опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Відчуття абсолютного апокаліпсису. Хотілося максимально передати атмосферу побаченого", – написав автор на своїй сторінці у Facebook.
Режисер зауважив, що за останні 30 років відсутності людини в Чорнобильській зоні відчуження флора і фауна встигли відродитися і стали такими, якими вони були 150 років тому. До того ж, навіть незважаючи на радіацію.
"Тепер велика частина відродженого знову знищена. Це війна людини і природи", – наголосив Капралов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 квітня у Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа.
Ситуація ускладнилася 5 квітня. Вогонь охопив 100 га, а в центрі займання радіація була вищою за норму.
Пізніше на Київщині затримали чоловіка, який спровокував масштабну пожежу в Чорнобильській зоні відчуження. За словами молодика, він заради розваги підпалив сміття та траву. Уже після цього полум'я вітром перекинуло далі.
Також масштабні лісові пожежі охопили частину Чорнобильської зони в Житомирській області, на кордоні з Білоруссю.
13 квітня ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною. Адже вогонь уже дістався міста Прип'ять і міг перекинутися на сховища радіоактивних відходів.
Масштабну пожежу в Чорнобильській зоні відчуження 14 квітня вдалося загасити. Рятувальникам допоміг дощ.
З'явилася інформація про те, що в Чорнобильській зоні відчуження 16 квітня знову спалахнула пожежа.
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій показали та розповіли, в яких умовах перебувають вогнеборці в Чорнобильській зоні відчуження. Станом на 20 квітня до ліквідації пожеж там було залучено понад 1300 осіб та сотні одиниць техніки.