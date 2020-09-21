Український прикордонник, який образив ЗСУ, попросив вибачення у військовослужбовців

Український прикордонник Ігор Шарун, який образив воїнів Збройних сил України в соціальній мережі ТікТок, перепросив за свій вчинок.

На своїй сторінці в Facebook він опублікував допис, у якому назвав свої дії необдуманими й ганебними.

Шарун зазначив, що наразі він проходить військову службу в лавах Державної прикордонної служби України, тому йому подвійно соромно.

"Я прошу вибачення у всіх захисників України! Жодних думок про будь-яке насміхання з армії України я не мав та не маю. Я свідомо обирав для себе шлях захисту України й залишаюся патріотом нашої Батьківщини. Мені дійсно прикро, що під час користування однією з соціальних мереж поширив вкрай недоречне відео, в якому йшлося про армію України. Ще раз прошу вибачення у своїх побратимів та кожного, хто захищає нашу країну, за цю ситуацію. Слава Україні!" – перепросив Шарун.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Шарун опублікував у соцмережі відео, на якому порівняв воїнів Збройних сил України зі свинями. Публікація з образами набрала 119 тисяч переглядів, близько п'яти тисяч лайків і 570 репостів від громадян Росії, які продовжили його масово поширювати.

Зі свого боку в Державній прикордонній службі відреагували на скандал зі своїм співробітником і призначили службове розслідування. Там відзначили, що військовослужбовець з таким ім'ям дійсно проходить службу в прикордонному відомстві.