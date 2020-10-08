Український письменник, який витратив 30 тисяч на лікування COVID-19, звинуватив владу в брехні

Викладач одного з хмельницьких вишів, письменник Богдан Теленько заплатив близько 30 тисяч гривень за лікування від коронавірусу, поки перебував у стаціонарі.

В інтерв'ю "Главкому" він заявив, що влада дурить українців, коли говорить про безкоштовне лікування.

Теленько провів в стаціонарі Старокостянтинівської районної лікарні 26 днів, сім з яких – на кисневому концентраторі. Потрапив він туди наприкінці вересня.

Богдан Теленько заплатив близько 30 тисяч гривень за лікування від коронавірусу.

Письменник вказав на помилки влади в боротьбі з пандемією. За його словами, замість того, щоб вести активну просвітницьку діяльність, вона набиває гулі через свій непрофесіоналізм і відсутність системного підходу до вирішення складної проблеми.

Апогеєм він назвав заяви чиновників Міністерства охорони здоров'я про те, що пацієнти не повинні оплачувати своє лікування на стаціонарі.

Теленько заявив, що це є брехнею і показав чеки з переліком препаратів, які йому прописували медики. За його словами, за приблизними підрахунками він витратив на лікування близько 30 тисяч гривень.

"Але я вдячний, що комп'ютерна томографія обійшлася в 750 гривень, а в 1200, як в хмельницьких лікарнях", – зазначив письменник з іронією.

Теленька підкреслив, що владі слід бути чеснішою з людьми і тоді буде відповідна реакція.

Письменник показав виписані йому ліки.

Письменник показав чеки на придбані за свій рахунок ліки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі чоловік заплатив 25 тисяч гривень за два дні лікування від коронавірусу.