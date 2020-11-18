Сінгапур, Таїланд і Гонконг подолали коронавірус: підприємець розкрив їхню стратегію

Український підприємець, співзасновник громадської платформи "Нова країна" Валерій Пекар назвав чинники успішного подолання епідемії коронавірусу, проаналізувавши досвід Таїланду, Гонконгу та Сінгапуру.

Серед них – урядова бюрократія, довіра населення до влади та використання цифрових технологій, написав він на своїй сторінці у Facebook. Усі три успішні історії мають спільні риси, вважає громадський діяч.

Це ефективна урядова бюрократія, коли рішення ухвалювалися негайно, жорстко та були відповідно профінансовані.

"Збереження економіки, робочих місць було постійно пріоритетом номер один", – підкреслив Пекар.

Ще одна спільна риса – довіра населення до уряду.

Також свою роль зіграло негайне розгортання тестування, виявлення та ізоляція всіх осередків захворювання.

"Українські фахівці кричать про це з березня, але ніхто не слухав, не слухає і не буде слухати", – наголосив громадський діяч.

Крім того, всі три території використовували цифрові технології для відстежування.

"Наприклад, іноземні підприємці, які прибувають і можливо несуть у собі вірус, але не мають можливості сидіти 14 днів у карантині, повинні рухатися за чітко визначеними траєкторіями та реєструвати всі контакти", – пояснив Пекар.

Цікаво, що для різних категорій населення були запроваджені різні протоколи поведінки та спеціальні умови. В Україні свого часу "тупо закрили країну на місяць якраз тоді, коли бізнес почав підіймати голову", сказав громадський діяч.

За словами Пекаря, тайці, сінгапурці та жителі Гонконгу також "дуже схвально відгукувалися про японський, корейський, скандинавський досвід".

Український підприємець назвав складові успішного подолання епідемії коронавірусу в країні Facebook Валерій Пекар

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами лікарки-інфекціоністки, професорки, членкині оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольги Голубовської, владі України для подолання пандемії коронавірусу потрібно прислухатися до фахівців.