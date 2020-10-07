Український паспорт потрапив до рейтингу найсильніших у світі

Obozrevatel Суспільство 10:29, 7.10.2020 Оновлено: 10:46, 7.10.2020

Україна посіла 11 місце в світі серед країн, куди її паспорт дозволяє отримати безвізовий доступ.

Це одна з найсильніших позицій рейтингу, розміщеного на порталі Global Passport Power Rank 2020.

Безвізовий доступ гарантовано українцям у 70 країн світу, в 41 вони мають право отримати візу після прибуття. Для поїздок у 87 країн громадяни нашої країни повинні оформити візу заздалегідь.

На першому місці рейтингу "сильних" паспортів щодо безвізу перебуває Нова Зеландія. Її паспорт дозволяє безвізове відвідування 86 країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Євросоюзі розповіли Зеленському, чи варто Україні побоюватися скасування безвізу.

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