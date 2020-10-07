Український паспорт потрапив до рейтингу найсильніших у світі
Візу після прибуття українці можуть оформити в 41 країні
Оформлення візи заздалегідь необхідно для відвідування 87 країн
На першому місці рейтингу перебуває паспорт Нової Зеландії
Україна посіла 11 місце в світі серед країн, куди її паспорт дозволяє отримати безвізовий доступ.
Це одна з найсильніших позицій рейтингу, розміщеного на порталі Global Passport Power Rank 2020.
Безвізовий доступ гарантовано українцям у 70 країн світу, в 41 вони мають право отримати візу після прибуття. Для поїздок у 87 країн громадяни нашої країни повинні оформити візу заздалегідь.
На першому місці рейтингу "сильних" паспортів щодо безвізу перебуває Нова Зеландія. Її паспорт дозволяє безвізове відвідування 86 країн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Євросоюзі розповіли Зеленському, чи варто Україні побоюватися скасування безвізу.