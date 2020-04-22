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22 квітня • оновлено в 14:44
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Український медик жорстко висловився про порушників карантину

10.5т
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Лікар відділення анестезіології та інтенсивної терапії Закарпатської обласної лікарні Василь Шерегій, який тиждень провів із хворими на COVID-19, закликав українців дотримуватися вимог карантину та залишатися вдома.

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За його словами, нині ситуація із поширенням вірусу в країні неконтрольована, а люди наївні. Відео з гучною промовою медика опубліковане на YouTube-каналі Uzh Inform (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Не дай Бог вам бути серед тих пацієнтів, яких ми зараз лікуємо. Їм зараз страшно, адже більшість із них навіть не розуміють, як могли заразитися. Це зараз не контролюється", – запевнив він.

"Сидіть вдома, вже нічого не контролюється!" Медик жорстко висловився про порушників карантину

Медик підкреслив, що інфекція всередині країни поширюється надто швидко. до того ж нині все рідше трапляються випадки, коли пацієнти повідомляють, що підхопили вірус, бо контактували з кимось, хто приїхав із-за кордону.

Шерегій додав, мовляв, не розуміє, як люди можуть говорити, що їм несила посидіти вдома на карантині. Зокрема, на фоні того, що медики постійно перебувають у небезпечних умовах і не жаліються.

"Коли люди думають, що все це жарти, то вони дуже наївні. Тому, якщо ви хоч трохи поважаєте медперсонал і самих себе, будь ласка, не наражайте на ризик їх, себе і своїх близьких. Адже є багато тих, кому через чиюсь дурість і безвідповідальність доводиться ризикувати власним життям", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
медики
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