Якщо в Україні збільшити кількість тестів на COVID-19, то лабораторії не впораються з навантаженням. Результати можна буде отримати лише через місяць, коли лікувати хворого вже немає сенсу.

Про це в Facebook написав медбрат Київської міської клінічної лікарні №17 Гліб Бітюков, який два тижні пробув у складі української місії в Італії.

Медик зазначив, що в Україні офіційна статистика ситуації із захворюванням коронавірусом відображає дійсність тижневої давності.

COVID-19 в Україні

"У чому відмінність в порівнянні з італійським (тестом – Ред.) – я буду знати результат орієнтовно через тиждень", – пояснив він.

Він розповів, що в останній день свого перебування в Італії він протестувати у місцевих фахівців. Зазвичай результатів дослідження там чекають близько 4 годин, але він тестувався в другій половині дня, тому аналізи прийшли на наступний день.

"Тобто, вся статистика (в Україні – Ред.), яку ми бачимо зараз, актуальна станом на тиждень назад. З огляду на це, як можна планувати і орієнтуватися в ситуації, яка змінюється щогодини, але ти про це дізнаєшся тільки через тиждень? А ще недавно відставання складало кілька днів", – вказав Бітюков.

Тест на COVID-19 Facebook Гліб Бітюков

Медбрат підкреслив, що з такою швидкістю обстеження українська лікарня не зможе прийняти пацієнта, провести тестування, дочекатися результату і визначитися з лікуванням.

На думку Бітюкова, кожного пацієнта необхідно сприймати як потенційно зараженого і з ним медикам потрібно дотримуватися всіх захисних норм.

"А ви говорите про збільшення кількості тестувань. Збільшивши їх кількість, ми будемо знати результати через місяць. Коли вже і лікувати немає сенсу", – підсумував медик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вийшла перша партія українського виробництва імуноферментних (ІФА) тест-систем на визначення COVID-19.