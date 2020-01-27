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27 січня • оновлено в 16:45
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Український магазин потрапив у скандал через символіку Росії

2.1т
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В одному з українських інтернет-магазинів, які торгують товарами для дітей різного віку, продають іграшки з символікою країни-агресорки – Росії.

Черговий російський слід було виявлено на сайті Panama.UA. Він, зазначимо, підносить себе з красномовним гаслом "Зазирни в майбутнє".

Йдеться зокрема про розвиваючі рахунки-алфавіт. Там, на кубику з літерою "Ф" і підписом "прапор" (російською), зображений державний прапор РФ.

Український інтернет-магазин для дітей продає іграшки з символікою Росії

Український інтернет-магазин для дітей продає іграшки з символікою Росії

Дерев'яні рахунки-алфавіт віднесені до категорії розвиток і навчання.

"Завдяки цьому комплекту, дитина пов'язуватиме представлені на картинках зображення зі словами-позначеннями і, відповідно, з літерами, на які ці слова починаються", – йдеться в описі товару.

В Україні продають дитячі іграшки з символікою Росії

В Україні продають дитячі іграшки з символікою Росії

panama.ua

Країною-виробником забавки, яка поширюється під популярним брендом "Світ дерев'яних іграшок", є Китай. Але все ж продають її саме в Україні.

В Україні продають дитячі іграшки з символікою Росії

В Україні продають дитячі іграшки з символікою Росії

panama.ua

Водночас підкреслимо, що розповсюджуються такі ж рахунки-алфавіт цього бренду й на інших інтернет-майданчиках із продажу дитячих іграшок.

В Україні продають дитячі іграшки з символікою Росії

В Україні продають дитячі іграшки з символікою Росії

panama.ua

В Україні продають дитячі іграшки з символікою Росії

В Україні продають дитячі іграшки з символікою Росії

panama.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно у Великобританії герб України прирівняли до символів тероризму. Через це розгорівся скандал.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Місце
Україна
Теги
діти інтернет-магазини
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
все российское нужно утилизировать в Укарине, как обычный бытовой мусор! можно сжигать так же!
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1
1
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ладно, модер-с...ка, тогда так! В Китае в голову не могло прийти, что цветами символики болезни Д а у н а могут пользоваться, как государственным флагом.
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3
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Бл...дь, слово "Д а у н" имине нравится! Уважаемая редакция, может надо было в 1991 себе другой флажок подобрать?
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2
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фил филька
фил филька
когда я думаю что упоротые достигли максимума в своих буйных фантазиях то появляется вот такие дины бароновы и удивляют своей шизоидностью меня еще больше))
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3
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