Український магазин потрапив у скандал через символіку Росії

В одному з українських інтернет-магазинів, які торгують товарами для дітей різного віку, продають іграшки з символікою країни-агресорки – Росії.

Черговий російський слід було виявлено на сайті Panama.UA. Він, зазначимо, підносить себе з красномовним гаслом "Зазирни в майбутнє".

Йдеться зокрема про розвиваючі рахунки-алфавіт. Там, на кубику з літерою "Ф" і підписом "прапор" (російською), зображений державний прапор РФ.

Український інтернет-магазин для дітей продає іграшки з символікою Росії

Дерев'яні рахунки-алфавіт віднесені до категорії розвиток і навчання.

"Завдяки цьому комплекту, дитина пов'язуватиме представлені на картинках зображення зі словами-позначеннями і, відповідно, з літерами, на які ці слова починаються", – йдеться в описі товару.

В Україні продають дитячі іграшки з символікою Росії panama.ua

Країною-виробником забавки, яка поширюється під популярним брендом "Світ дерев'яних іграшок", є Китай. Але все ж продають її саме в Україні.

В Україні продають дитячі іграшки з символікою Росії panama.ua

Водночас підкреслимо, що розповсюджуються такі ж рахунки-алфавіт цього бренду й на інших інтернет-майданчиках із продажу дитячих іграшок.

В Україні продають дитячі іграшки з символікою Росії panama.ua

В Україні продають дитячі іграшки з символікою Росії panama.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно у Великобританії герб України прирівняли до символів тероризму. Через це розгорівся скандал.

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