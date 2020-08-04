Український літак 'Мрія' доставив у Ізраїль військовий вантаж із США: ефектне відео приземлення

Український літак-гігант Ан-225 "Мрія" здійснив ефектну посадку в аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві (Ізраїль). Найбільший транспортний літак у світі доставив туди із США базові платформи для системи протиракетної оборони "Залізний купол".

Як пише Cursorinfo.co.il, це вже другий візит українського гіганта в Ізраїль. Уперше "Мрія" побувала в аеропорту Бен-Гуріон у 2008 році. Відео посадки літака і його розвантаження було опубліковано в Twitter місцевого журналіста Ітая Блюменталя.

Зокрема, як зазначає видання, "Мрія" впевнено і чітко приземлився на злітно-посадковій смузі Бен-Гуріона. У мережі показують фото і відео посадки літака та його розвантаження.

Ан-225 "Мрія" – транспортний реактивний літак надвеликої вантажопідйомності розроблення КБ імені Антонова. Це найбільший і вантажопідіймальний літак у світі за всю історію авіації. Був побудований в єдиному екземплярі у 1984-88 роках. (спочатку передбачалося випустити малу серію з двох літаків, але другий борт так і не був добудований).

Спочатку Ан-225 був призначений для перевезення компонентів ракети-носія та космічного корабля від місця виробництва та складання до місця запуску. Також було поставлено завдання доставлення космічного човника "Буран" на космодром у разі приземлення його на запасних аеродромах.

Ан-225 належить абсолютний рекорд вантажопідйомності для літальних апаратів – 253,8 тонни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня український літак-гігант "Мрія" доставив до Польщі з Китаю рекордний вантаж медичних засобів, необхідних для боротьби з COVID-19.