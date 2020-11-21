Український лікар розкритикував дистанційне лікування COVID-19 і запропонував створити "ковідні амбулаторії"

В Україні дистанційне лікування хворих на коронавірус не дає бажаного результату. А все тому, що лікар має бачити свого пацієнта для надання якісної медичної допомоги.

Таку думку висловив лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський і запропонував створити в країні так звані ковідні амбулаторії. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що первинна і вторинна ланки медицини не мають бути ворогами, а шукати шлях для порятунку хворих.

"Коронавірусна хвороба оголила безліч проблем в суспільстві. Одна з них – амбулаторна допомога в таких жорстких умовах. Дистанційне лікування демонструє сумнівну ефективність, навіть гірше – в деяких випадках повну неспроможність. Важкі хворі помирають, легкі – штурмують лікарні… Одразу в усіх бідах звинувачують сімейних лікарів. Але все не так просто", – насамперед сказав медик.

Він висловив переконання, що головна проблема лише в одному – хворих потрібно бачити. Адже якщо досвідчений лікар контактує з пацієнтом, він має можливість послухати легені, виміряти важливі показники, швидко отримати результати обстежень – у такому випадку коло майбутніх проблем значно зменшиться. Хоча, підкреслив інфекціоніст, у наших реаліях це здійснити не так просто.

"Дійсно, шалені черги в поліклініці – де всі в перемішку – і вагітні, і з малими дітьми, і похилі люди і коронавірусні… Це неправильно. Так ланцюг заражень лише поширюється. Ходити по квартирах з такою кількістю хворих на дільниці – це нереально для дільничного сімейного лікаря. Тим паче, як подбати про безпеку та захист самого лікаря? Адже квартира, де живе хворий, та чисте провітрене прокварцоване приміщення амбулаторії – різні речі", – пояснив Дубровський.

Дубровський вважає, що дистанційне лікування коронавірусу може призвести до поганих наслідків для хворого

Він висловив переконання, що виходом із такої ситуації, може стати створення в країні "ковідних" амбулаторій, на зразок таких же госпіталів.

"Амбулаторія цілком, чи її певна окрема частина (крило, корпус, поверх) – це вже деталі. Є декларація чи ні – теж деталі. Записатися заздалегіть чи можна просто прийти на огляд – розберуться. Принцип простий – треба окреме місце, де лікарі будуть оглядати лише "ковідних" хворих. Де буде рентген кабінет та невеличка лабораторія. Для моніторінгу загального стану, для вирішення доцільності госпіталізації тощо. Інша амбулаторія чи її частина буде призначена для хворих з іншими захворюваннями", – поділився ідеєю лікар.

За його словами, так вдасться хоча б частково розірвати ланцюг заражень COVID-19 й ефективно допомагати українцям. Він додав, що частину дійсно легких хворих можна буде вести дистанційно, однак не пацієнтів із групи ризику чи важких.

Дубровський одразу випередив критиків його ідеї, відповівши на можливі заперечення на кшталт: "на це не вистачить кадрів, немає грошей і достатніх приміщень":

"кадрів вже зараз не вистачає, бо лікарі валяться з ніг від такої напруженої роботи. Якщо щось зараз не змінити, взимку можна взагалі отримати колапс системи медичної допомоги . Бо місця в стаціонарах обмежені та розраховані на важких пацієнтів. Все одно основна допомога має надаватися амбулаторно, адже більшість хворіє досить легко. Іншого виходу немає. Треба оптимізувати первинну ланку;

грошей "ніколи немає", але коли потрібно, завжди знаходяться. Було б бажання;

нам обіцяють Палаци спорту та стадіони… Може, зробити простіше: поділити амбулаторії за призначенням та наладити нормальний прийом для великої кількості хворих".

"Має бути обмін знаннями та інформацією. Сімейні лікарі та інфекціоністи – не вороги один одному. А єдине ціле, яке зараз рятує країну від цього, значною мірою психологічного, жахіття. Треба розмовляти, ділитися досвідом та надбаннями для єдиної мети – надавати якісну професійну допомогу. Часу на роздуми зовсім немає. Треба діяти!" – підсумував лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-інфекціоніст Євгеній Дубровський вже говорив, що дистанційне лікування хворих на коронавірус неефективне та може призвести до непоправних наслідків. Висновок він зробив з огляду на власні спостереження під час роботи в медзакладі.

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