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27 квітня • оновлено в 15:19
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Український лікар гнівно звернувся до влади через спалах COVID-19 серед медиків

20.5т
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Влада Житомирської області вводить суспільство в оману щодо ситуації з масовим зараженням коронавірусом COVID-19 медиків у місті Бердичів.

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Так місцевий лікар Ігор Рибінський відреагував у Facebook на заяву начальника управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Миколи Суслика про те, що інфікування коронавірусом трапилося через медпрацівницю, яка контактувала із приїжджим з-за кордону, а потім, не знаючи, що є хворою, заразила не тільки пацієнтів, але й інших медиків.

"Я, працюючи лікарем, намагаюся висловлювати свої думки на основі фактів та доказів, тож і у фаховій діяльності спробую розставити всі крапки над "і", – написав він.

Рибінський розповів про реальний розвиток подій:

  • 26 березня в очне і ЛОР-відділення лікарні Бердичева було переведено четверо пацієнтів з інфекційного відділення. Всі вони були хворі – мали гіпертермію, кашель. Частина з них були контактні щодо COVID-19. У трьох з чотирьох на момент переведення було рентгенологічно або КТ підтверджено пневмонію.

  • Через вісім днів у маніпуляційної медсестри, яка безпосередньо надає допомогу хворим, з'явилися ознаки ГРВІ, а саме підвищення температури, слабкість. У зв'язку з неконтрольованою гіпертермією її госпіталізували в інфекційне відділення, де через дві доби підтвердили коронавірус.

  • Відділення зачинилося, весь персонал пішов на 14-денну самоізоляцію.

  • Сім'я медсестри, зокрема її клінічно здоровий чоловік, що повернувся з-за кордону, зробили тести на коронавірус методом ПЛР – результат негативний. Чоловік та діти і сьогодні здорові.

  • У двох з чотирьох хворих, що були переведені в очне відділення з інфекційного, підтвердилася коронавірусна інфекція. Вони перебувають на лікуванні в інфекційному відділенні водночас із медсестрою.

  • Весь колектив відділення після періоду самоізоляції протестувався методом ПЛР – результат негативний.

"Виходить, медична сестра за період хвороби не заразила ні колег, ні рідних. Враховуючи вищесказане, керуючись законами логіки й здоровим глуздом, важко не зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки в цій ситуації", – підкреслив лікар.

У зв’язку з цим у нього виникло три запитання:

  1. Чому комісія управління охорони здоров'я вирішила інакше?

  2. Чому вводиться в оману суспільство і знову формується образ медичного працівника, який не допомагає, а шкодить?

  3. Чому медсестра, яка виконувала свій професійний обов'язок, стає об'єктом суспільного цькування?

Пост Рибінського отримав відгук у користувачів мережі: наразі в нього більш як 700 лайків та понад 600 репостів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня у Бердичеві коронавірусом заразилися дев'ятеро медиків.

"Туди поїхала комісія управління охорони здоров'я обласної адміністрації з'ясовувати, чому медичні працівники стали осередком поширення коронавірусу", – заявляв тоді Микола Суслик.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
медики вірус
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Перепил Недо
Перепил Недо
Потому что у начаальника главный приоритет- незыблемость его кресла, а всё остальное пофиг.
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Cachko Elena
Cachko Elena
а почему больных перевели из инфекц. отд. в лор и глазное ? где были врачи ?
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Перепил Недо
Перепил Недо
Cachko Elena, почему,почему-приказали...
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Суспільство

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