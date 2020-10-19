Український курорт засипало снігом. Фоторепортаж

Мирослав Семенюк Суспільство 13:59, 19.10.2020

Український курорт Драгобрат у Закарпатській області засипало свіжим снігом.

Користувач Facebook Василь Молдавчук опублікував яскраві фото засніжених Карпат (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Сніг майже повністю вкрив землю, лише де-не-де пробивається пожовкла трава.

19 жовтня на Драгобраті +1...+4 градуси тепла, хмарно з проясненнями.

Драгобрат засипало свіжим снігом
Facebook Василя Молдавчука
Опубліковано яскраві фото засніжених Карпат
Facebook Василя Молдавчука
Сніг майже повністю вкрив землю на Драгобраті
Facebook Василя Молдавчука
Лише де-не-де пробивається пожовкла трава
Facebook Василя Молдавчука
19 жовтня на Драгобраті хмарно з проясненнями
Facebook Василя Молдавчука
Температура в Карпатах +1...+4 градуси тепла
Facebook Василя Молдавчука
Перший сніг на Драгобраті випав 14 жовтня
Facebook Василя Молдавчука
Фото засніжених Карпат з'явилися в мережі
Facebook Василя Молдавчука
Засніжений Драгобрат чекає на туристів
Facebook Василя Молдавчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня захід України засипало снігом. Опади випали в Карпатах і у Львівській області.

Справжня зима почалася на горі Піп Іван та в курортних містечках Славське і Драгобрат.

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