Український курорт засипало снігом. Фоторепортаж

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
6,3 т.
Опубліковано фото засніжених Карпат

Український курорт Драгобрат у Закарпатській області засипало свіжим снігом.

Користувач Facebook Василь Молдавчук опублікував яскраві фото засніжених Карпат (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Сніг майже повністю вкрив землю, лише де-не-де пробивається пожовкла трава.

19 жовтня на Драгобраті +1...+4 градуси тепла, хмарно з проясненнями.

Драгобрат засипало свіжим снігом
Опубліковано яскраві фото засніжених Карпат
Сніг майже повністю вкрив землю на Драгобраті
Лише де-не-де пробивається пожовкла трава
19 жовтня на Драгобраті хмарно з проясненнями
Температура в Карпатах +1...+4 градуси тепла
Перший сніг на Драгобраті випав 14 жовтня
Фото засніжених Карпат з'явилися в мережі
Засніжений Драгобрат чекає на туристів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня захід України засипало снігом. Опади випали в Карпатах і у Львівській області.

Справжня зима почалася на горі Піп Іван та в курортних містечках Славське і Драгобрат.

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