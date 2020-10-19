Український курорт засипало снігом. Фоторепортаж

Український курорт Драгобрат у Закарпатській області засипало свіжим снігом.

Користувач Facebook Василь Молдавчук опублікував яскраві фото засніжених Карпат (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Сніг майже повністю вкрив землю, лише де-не-де пробивається пожовкла трава.

19 жовтня на Драгобраті +1...+4 градуси тепла, хмарно з проясненнями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня захід України засипало снігом. Опади випали в Карпатах і у Львівській області.

Справжня зима почалася на горі Піп Іван та в курортних містечках Славське і Драгобрат.