Український курорт засипало снігом. Фоторепортаж
Український курорт Драгобрат у Закарпатській області засипало свіжим снігом.
Користувач Facebook Василь Молдавчук опублікував яскраві фото засніжених Карпат (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Сніг майже повністю вкрив землю, лише де-не-де пробивається пожовкла трава.
19 жовтня на Драгобраті +1...+4 градуси тепла, хмарно з проясненнями.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня захід України засипало снігом. Опади випали в Карпатах і у Львівській області.
Справжня зима почалася на горі Піп Іван та в курортних містечках Славське і Драгобрат.