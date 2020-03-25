Співробітник Генерального консульства України в Мюнхені Дмитро Шевченко, який перехворів коронавірусом, заявив, що COVID-19 – це зовсім не жарт.

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Про це він на писав на своїй сторінці у Facebook. Дипломат зазначив, що захворів у ФРН і лікування теж проходив у німецькій клініці, звідки його виписали додому за умови дотримання карантину.

"Починаючи з 3 березня ледь не віддав кінці через важку форму коронавірусу, якою я у своєму віці та стані здоров'я не мав би захворіти, але захворів. Зараз загрози життю вже немає, хоча легені пошкоджені серйозно і надовго, сподіваюсь, що не назавжди", – зізнався він.

Консул Дмитро Шевченко вилікувався від коронавірусу

Дипломат наголосив, що шанси померти від коронавірусу, можливо, вищі саме у літніх людей, як про це говорять медики і вчені. Однак шанси серйозно захворіти, переконаний він, однакові у всіх.

"У лікарні літніх людей було відсотків 15, абсолютна більшість – від 20 до 60 і рівномірно розподілені, нагадаю – там лежать лише важкі хворі, з легкою формою хворіють вдома. Я не буду повторювати, що робити, щоб не захворіти, скажу лише – бережіть себе!" – порадив Шевченко.

Дмитро Шевченко Facebook

Він також додав, що німецька система охорони здоров'я непогана, але водночас має свої серйозні мінуси.

"Мені доводилося наполягати, щоб мене госпіталізували із запаленням легенів і хоча б зробили рентген, "вибивати" тест на коронавірус перед випискою (безуспішно). Але головне – все тут тримається не лише на лікарях, які з'являлися раз на день і зникли, скільки на медичному персоналі, на чиї плечі лягає головний тягар вирулювання із цієї кризи", – зазначив Шевченко, подякувавши цим людям за допомогу в боротьбі з тяжкою хворобою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії від нового коронавірусу COVID-19 вилікували "нульового пацієнта", 38-річного чоловіка з Кодоньо.

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