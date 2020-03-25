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25 березня • оновлено в 17:39
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Український консул розповів, як переміг коронавірус

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Співробітник Генерального консульства України в Мюнхені Дмитро Шевченко, який перехворів коронавірусом, заявив, що COVID-19 – це зовсім не жарт.

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Про це він на писав на своїй сторінці у Facebook. Дипломат зазначив, що захворів у ФРН і лікування теж проходив у німецькій клініці, звідки його виписали додому за умови дотримання карантину.

"Починаючи з 3 березня ледь не віддав кінці через важку форму коронавірусу, якою я у своєму віці та стані здоров'я не мав би захворіти, але захворів. Зараз загрози життю вже немає, хоча легені пошкоджені серйозно і надовго, сподіваюсь, що не назавжди", – зізнався він.

Консул Дмитро Шевченко вилікувався від коронавірусу

Консул Дмитро Шевченко вилікувався від коронавірусу

Дипломат наголосив, що шанси померти від коронавірусу, можливо, вищі саме у літніх людей, як про це говорять медики і вчені. Однак шанси серйозно захворіти, переконаний він, однакові у всіх.

"У лікарні літніх людей було відсотків 15, абсолютна більшість – від 20 до 60 і рівномірно розподілені, нагадаю – там лежать лише важкі хворі, з легкою формою хворіють вдома. Я не буду повторювати, що робити, щоб не захворіти, скажу лише – бережіть себе!" – порадив Шевченко.

Дмитро Шевченко

Дмитро Шевченко

Facebook

Він також додав, що німецька система охорони здоров'я непогана, але водночас має свої серйозні мінуси.

"Мені доводилося наполягати, щоб мене госпіталізували із запаленням легенів і хоча б зробили рентген, "вибивати" тест на коронавірус перед випискою (безуспішно). Але головне – все тут тримається не лише на лікарях, які з'являлися раз на день і зникли, скільки на медичному персоналі, на чиї плечі лягає головний тягар вирулювання із цієї кризи", – зазначив Шевченко, подякувавши цим людям за допомогу в боротьбі з тяжкою хворобою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії від нового коронавірусу COVID-19 вилікували "нульового пацієнта", 38-річного чоловіка з Кодоньо.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Коронавирус даёт осложнения, пневмонию. Последствия от пневмонии все же не последствия от туберкулеза
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Коронавірус. Найважливіше

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