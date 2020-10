Український інститут майбутнього анонсував курс 'Школа державної політики Лі Куан Ю'

Український інститут майбутнього запускає масштабний проєкт від Національного університету Сингапуру "Школа державної політики Лі Куан Ю".

Як повідомили у пресслужбі інституту, 23 жовтня стартує онлайн-курс "Державне управління та лідерство в епоху інновацій".

Впродовж 4-х модулів учасників курсу чекає 8 лекцій по 1,5 години у реальному часі на платформі вебсемінару Zoom, під час яких лектори презентуватимуть практичні кейси сучасних днів. Так, наприклад, Джеймс Крабтрі, який працював багаторічним кореспондентом Financial Times, The Gurdian, The New York Times тощо, розкаже як Сингапур комунікує про ситуацію з COVID-19 зі своїми громадянами.

Під час навчання учасники матимуть можливість поспілкуватися з топовими спікерами легендарного університету, набути політичного, адміністративного та аналітичного досвіду, необхідного для формування політики, зрозуміти тонкощі управління політичною турбулентністю та управління інституційними змінами, опанувати особливості комунікації при здійсненні державної політики.

У пресслужбі також зазначили, що UIF забезпечить переклад курсу українською мовою. По закінченню курсів кожен учасник отримає освіту світового рівня та диплом міжнародного зразка. Також учасники матимуть доступ до особистого кабінету на сайті школи. Вони зможуть там знайомитись з безліччю цікавих матеріалів, ставити питання лекторам тощо.

Для того, щоб взяти участь у курсі, необхідно заповнити анкету за посиланням.