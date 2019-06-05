"Український Давос": чим цікавий другий Міжнародний форум Ukrainian ID

У Каневі 7-8 червня вдруге відбудеться Міжнародний економіко-гуманітарний форум Ukrainian ID, який вже встигли назвати "українським Давосом", проводячи аналогію зі Всесвітнім економічним форумом, який збирає інфлуенсерів з усього світу.

Головною темою заходу в цьому році стане "Революція цінностей". Серед спікерів - лідери думок України та світу, експерти в галузі економіки, енергетики, екології, в питаннях суспільства, політики, комунікацій, повноважні дипломати, інвестори, гуманітарії. За результатами Ukrainian ID буде створена "Конституція цінностей" - звід ключових правил гуманітарної безпеки й суспільного життя України.

Головною метою Форуму є створення ефективної діалогової платформи, що об’єднує вітчизняних та світових лідерів думок задля генерування нових сенсів, забезпечення майбутнього країни на фундаменті стрімкого розвитку економіки та людського капіталу, а також - крізь призму децентралізації - створення та відпрацювання моделі економічного зростання регіональних центрів на прикладі успішних кейсів світу та України, зокрема Канева.

Під час Форуму українські та світові лідери випрацюють стратегічні напрямки в розвитку освіти, економіки, політики, технологій, культури, туризму, гуманітарної безпеки та гендерного права. . Загалом дискусія відбуватиметься в рамках десяти тематичних панелей. У минулому році в обговоренні взяли участь понад 300 експертів, а цього року організатори планують зібрати близько 500.

Серед питань, які будуть порушуватись під час дискусій, – нова безпекова стратегія країни: людина як найвища цінність, ефективна енергетична стратегія: "Консенсус 3хЕ: Енергетика, Економіка, Екологія", виклики та перспективи децентралізації, цінність, як ціль, інвестиції в українську інфраструктуру та пошуки шляхів, як оживити водні артерії, "вага" культурного капіталу, культурний туризм, як драйвер економіки. Також на Форумі в партнерстві з Інститутом Майбутнього України буде презентовано нову економічну стратегію з акцентом на гуманізацію економіки. А в панелі Community ID та платформі "Big Ideas for Small Cities" будуть розглянуті успішні кейси розвитку місцевих громад крізь призму процесу децентралізації.

До флешмобу зі створення Конституції цінностей вже долучилися українські та світові інтелектуали: відомий український письменник Юрій Андрухович, бельгійський соціолог Паскаль Гілєн, знаменитий режисер Роман Балаян, директор Австрійського культурного форуму Д-р Ульф Хаусбрандт, професор Гарвардського університету, літературознавець Григорій Грабович, відомий урбаніст Д-р Норберт Нойхауз та філософ Вахтанг Кебуладзе, меценат і підприємець Євген Уткін, відомий художник Олександр Ройтбурд, політик та нардеп Олена Сотнік, знаний громадський діяч Віктор Андрусів, політолог Микола Давидюк та інші.

В рамках Форуму відбудеться нагородження лауреатів Ukrainian ID Awards - щорічної міжнародної премії за вклад у розвиток суспільства і принципів гуманізму, рівності та суспільного блага. Першим лауреатом премії став український кінорежисер, незаконно ув’язнений в Росії, Олег Сенцов – за незламне прагнення свободи та громадянську гідність. Також під час Форуму відбудеться міжнародний мультидисциплінарний фестиваль "Sheva Fest", який поєднує сучасне мистецтво - музику, літературу, театр і кіно.

Місце проведення заходу було обрано невипадково - Канів є географічним та духовним центром України, який нерозривно пов'язаний із символом країни, головним її національним брендом - Тарасом Шевченком.

Ukrainian ID також має благодійну мету. Реєстраційні внески Форуму та кошти з продажу квитків на фестиваль "Sheva Fest" будуть спрямовані на завершення будівництва Шевченкового культурного центру.

"Другий Форум Ukrainian ID у Каневі, в якому обговорюватимемо питання нової економічної та ефективної енергетичної стратегії, проблеми водної інфраструктури, успіхи та прогалини децентралізації, спільно з питаннями культури, туризму, освіти, гендерної рівності, ми назвали "Революція цінностей", - зауважує президент Форуму Наталія Заболотна. - До підмурків просякнута невіглаством, корупцією й несправедливістю державна машина потребує негайного перезавантаження. Мають бути демонтовані усі засоби свідомої люмпенізації суспільства. Воно має визначити нові орієнтири й отримати шанс на нове майбутнє. Політика в Україні померла, нас врятують лише цінності".

Ключові коментарі та тези спікерів прес-заходу з нагоди презентації програми Форуму, яка відбулася 17 квітня в УКМЦ можна знайти тут.

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