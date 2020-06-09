Український Danone відреагував на рекламу з Пореченковим, який стріляв у ЗСУ

Гліб Іванов Суспільство 19:16, 9.06.2020

Український підрозділ компанії Danone виправдався за скандал навколо реклами Actimel з російським актором Михайлом Пореченковим, який обстрілював на Донбасі українських бійців.

У заяві, опублікованій на сайті компанії, сказано, що Danone є частиною міжнародної групи, яка працює у 140 країнах світу, і не може впливати на рішення російського підрозділу.

"Локальні офіси в кожній країні функціонують незалежно, опрацьовуючи завдання і виклики підлеглих ринків і керуючись локальними потребами споживачів. Саме тому, ми в Україні не можемо впливати на формування рекламної, комерційної та комунікаційної політики інших країн, у тому числі й Росії", –заявили у компанії.

Разом із тим, у компанії зазначили, що їм шкода через рекламу з Пореченковим.

"Спостерігаючи резонанс з приводу рекламної кампанії бренду Актімель в Росії, не можемо залишатися осторонь. Нам дуже шкода через ситуацію, що склалася навколо реклами, яка транслюється в російському медійному просторі", – йдеться у заяві.

Водночас український художник Андрій Петренко опублікував у Twitter карикатуру, на якій зображений йогурт Danone у вигляді снаряду.

PetrenkoAndryi/Twitter
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Як повідомляв OBOZREVATEL, французька компанія Danone у Росії зняла в рекламі своєї продукції відомого російського актора Михайла Пореченкова, який раніше перед камерами хвалився тим, що 2014 року стріляв по українських військових на Донбасі.

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