Український чиновник-втікач став "міністром" у "ДНР"

"Міністром промисловості" так званої "ДНР" став колишній український чиновник Володимир Рущак, на якого в 2015 році відкрили кримінальне провадження за корупцію і який втік від в'язниці в ОРДЛО.

Про це розповів блогер Денис Казанський у своєму блозі. Він уточнив, що з 2013 по 2015 рік Рущак був главою Національного агентства з акредитації України, яке видавало приватним компаніям дозвіл на діяльність щодо сертифікації товарів за нормами ЄС.

Згідно з даними слідства, Рущак там організував корупційну схему – виводив кошти за ліцензії від бізнесменів через фірму-прокладку.

Володимир Рущак став "міністром промисловості" у "ДНР"

Коли злочинну схему викрили, Рущак, рятуючись від в'язниці, втік до Росії. Росіяни його не видали, але відправили на роботу в "ДНР", де він був призначений "міністром".

"Рущак в 2014-2015 взагалі не мав ніякого відношення до "ЛДНР", спокійно працював у Києві на "криваву хунту" і ніяк не брав участі в подіях на сході. Втік в ОРДЛО він тільки після того, як його зловили на крадіжці. І там українського чиновника -грабіжника відразу ж зробили "елітою республіки", – написав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній "міністр вугільної промисловості ДНР" Ігор Івакін, переміщений СБУ на підконтрольну Києву територію, може уникнути ув'язнення.

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