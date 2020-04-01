Український бактеріолог переміг чуму та холеру: в мережі спливло архівне фото

У мережі згадали великого українського вченого Володимира Хавкіна родом із Одеси, який зробив видатний внесок у долю всього людства, адже саме завдяки йому були зупинені найстрашніші епідемії на планеті – чума та холера.

На такий показовий факт звернуло увагу посольство України в Чехії. У Twitter представники дипвідомства також опублікували архівний знімок.

"Сотні років тому у людства було двоє головних підступних ворогів – холера і чума. Саме в Одесі народилася хоробра людина Володимир Хавкін (також Вальдемар Хавкін), французький і український бактеріолог, імунолог та епідеміолог, який зміг розробити вакцину і перемогти ці захворювання", – йдеться у підписі до фото.

Одесит Володимир Хавкін створив вакцини від чуми і холери twitter.com/UKRinCZE

Характерно, що цьогоріч виповнюється 160 років від дня народження і 90 років від дня смерті цієї великої людини. Зазначимо також, що Хавкін змінив ім'я на Вальдемар, водночас у документах він також фігурує як Маркус-Вольф Хавкін.

Володимир Хавкін un-sci.com

Як відомо, днем народження першої в світі протихолерної вакцини, розробленої українським бактеріологом, вважається 18 липня 1892 року. Спершу Хавкін випробовував її на щурах і морських свинках, а потім ввів собі – випробувавши на власному тілі її ефективність. Завдяки цим лікам були врятовані десятки тисяч хворих.

Хавкін вакцинує індусів un-sci.com

Пізніше Хавкін представив світу першу ефективну вакцину від чуми. Як і з попередньою, він спершу перевірив її на тваринах, а потім і на собі – це відбулося 10 січня 1897 року. За 40 років нею були щеплені – і в такий спосіб врятовані від смерті – більше 35 млн. людей.

Володимир Хавкін

Před sty lety mělo lidstvo dva hlavní zákeřné nepřátele – choleru a mor. Právě v Odese se narodil statečný muž Volodymyr Chavkin (taky Waldemar Haffkine), francouzský a ukrajinský bakteriolog, imunolog a epidemiolog, který dokázal vyvinout vakcínu a tyto choroby překonat. pic.twitter.com/L5ARZPb5yE — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) March 31, 2020

Раніше OBOZREVATEL докладніше розповідав про українського вченого, одесита Вальдемара Хавкіна, який врятував мільйони життів своєю чудодійною "лімфою Хавкіна". В англійських газетах його називали "благодійником людства" і "великим філантропом".

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