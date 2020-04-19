Український анестезіолог розповів страшну правду про COVID-19

Дарина Дурова Суспільство 04:09, 19.04.2020

Анестезіолог реанімаційного відділення однієї з лікарень Івано-Франківська розповів про свою роботу під час пандемії коронавірусу COVID-19.

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Фахівець зазначив, що рятує життя незнайомцям, а для своїх для рідних стає "ходячою бомбою". Про це лікар розповів у коментарі виданню "Галка". Молодий фахівець попросив не називати його імені.

"Одна справа, коли люди на карантині бояться підхопити щось у супермаркеті або на вулиці, а інше – коли ти 8-12 годин контактуєш із підтвердженими важкими випадками "корони". Будь-яка необережність може запустити ланцюгову реакцію, ціною людських життів. Насправі сильний моральний тиск", – сказав лікар.

Анестезіолог додав, що після появи перших інфікованих в лікарні "кардинально все змінилося".

"Відтоді окремий від сім'ї посуд, жодних спільних трапез або зборів в одній кімнаті... Ти рятуєш життя незнайомих людей, з іншого боку – ти стаєш ходячою бомбою для рідних, піддаєш їх на пряму небезпеку", – розповів медик.

"Це ж стосується медсестер, молодшого персоналу, вони часто є ключовими ланками життєдіяльності цілих сімей і розриваються між двома фронтами", – додав він.

Коронавірус в Україні
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Як писав OBOZREVATEL, у мережі показали фото медсестер і лікарів однієї з лікарень Чернівецької області, які лікують хворих COVID-19. Знімки зворушили користувачів.

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