Українських заробітчан вивезли до Австрії

В Австрію на латвійському чартері вилетіли 200 українських робітників.

Про це в Twitter повідомив віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Вадим Пристайко.

"Сподіваюся незабаром все логістичні питання будуть вирішуватися без необхідності додаткової координації з боку уряду", – написав він.

Дипломат подякував "за злагоджену роботу" іноземним відомствам України, Австрії та українському Міністерству інфраструктури.

В Австрії полетів чартер з українцями. Ілюстрація

До Австрії вілетів латвійській чартер @SmartLynxCom з 200 Українськими робітнікамі. Сподіваюся невдовзі усі логістичні питання будут вірішуватіся без спожи додаткової коордінації з боку Уряду. А поки дякую за злагоджену роботу @MFA_Ukraine @minfrastucture @MFA_Austria - Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) May 8, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд готовий вести переговори з європейськими країнами, які виявили бажання офіційно запросити українців на сезонні роботи, і назвав кілька умов.

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