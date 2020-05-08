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8 травня • оновлено в 21:50
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/ Суспільство

Українських заробітчан вивезли до Австрії

1.9т
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В Австрію на латвійському чартері вилетіли 200 українських робітників.

Про це в Twitter повідомив віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Вадим Пристайко.

"Сподіваюся незабаром все логістичні питання будуть вирішуватися без необхідності додаткової координації з боку уряду", – написав він.

Дипломат подякував "за злагоджену роботу" іноземним відомствам України, Австрії та українському Міністерству інфраструктури.

В Австрії полетів чартер з українцями. Ілюстрація

В Австрії полетів чартер з українцями. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд готовий вести переговори з європейськими країнами, які виявили бажання офіційно запросити українців на сезонні роботи, і назвав кілька умов.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Вадим Пристайко
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
а в Житомир ,только на перекладных,типа бла бла каром,где логика?
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ковпак сидор
ковпак сидор
Когд и куда следующий борт с черным деревом?Финны вроде тоже участники невольничего рынка.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
раньше рабов морем возили, а сейчас самолетами... прогресс, однако...
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