Українських водіїв попередили про туман та ожеледицю на дорогах

В Україні вранці неділі, 13 грудня, прогнозують погіршення погодних умов – сильний туман і ожеледицю.

Водіїв закликають бути уважнішими на дорогах. Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Зазначається, що в південній частині країни ще з вечора попередньої доби спостерігатиметься видимість 200-500 м. Через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Підкреслюється, що на окремих ділянках доріг і вулиць такі метеоумови здатні призвести до порушення руху транспорту.

До всього іншого, з ночі на Правобережжі, а також вдень у більшості регіонів, крім південно-східних, очікується ожеледь, на дорогах буде слизько.

"Будьте обережні, вирушаючи в дорогу! Зважайте на попередження синоптиків, плануючи свій маршрут!" – радять рятувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL: