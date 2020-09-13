Українських танкістів привітали видовищним відео

У неділю, 13 вересня, в Україні відзначають День танкіста.

Командування Об’єднаних сил Збройних сил України привітало в Facebook танкістів з їхнім професійним святом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьомий рік поспіль українські танкові екіпажі мужньо та впевнено виконують бойові завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в рамках проведення Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, доводячи свій професіоналізм. Ваші грізні машини завжди знаходяться поруч і додають впевненості військовим на лінії зіткнення", – сказав командувач ОС ЗСУ Сергій Наєв.

Окрему повагу він висловив працівникам танкобудівної промисловості України.

"Завдяки Вашій кропіткій праці Україна має багаторічну історію розвитку танкових військ, які є важливою складовою бойового потенціалу Збройних сил України", – підкреслив Наєв.

Окремо він згадав воїнів, які віддали життя в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України.

Також відеопривітання танкістам підготувала 72 окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців.

"Воїни-танкісти відрізняються особливою мужністю, сміливістю і рішучістю. Танк – це та машина, яка кардинально змінює ситуацію в бою!" – йдеться в привітанні.

У свою чергу, Міністерство оборони України в Facebook відзначило, що День танкіста – це подяка усім, хто писав славетну історію танкових військ, а також данина поваги вченим та конструкторам за створення потужних бойових машин, завдяки яким Україна входить до числа провідних країн світу у галузі танкобудування.

"Танкові підрозділи Збройних сил України завжди там, де найважче. Мужність та героїзм воїнів-танкістів неодноразово підтверджувалися у боях на сході України під час відсічі та стримування російської збройної агресії", – заявили у відомстві.

До привітань приєднався й п’ятий президент України Петро Порошенко.

"Танкові війська – це сталевий кулак Збройних сил України! Вони відродилися в запеклих боях з російським агресором і, без перебільшення, є сьогодні головною ударною силою Сухопутних військ", – констатував він.

За словами Порошенка, кожен український військовий, який боронить Україну, чітко знає: якщо поруч з ним знаходяться танкісти – перемога забезпечена.

"Слава нашим воїнам-танкістам – мужнім, сміливим, рішучим, безстрашним. Вічна пам'ять і шана всім танкістам, які віддали своє життя за незалежну Україну!" – додав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 серпня командування ЗСУ привітало особовий склад і ветеранів Повітряних сил з їхнім професійним святом.

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