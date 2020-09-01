Українських школярів хочуть відправити на додаткові канікули через вибори

Під час проведення місцевих виборів для забезпечення роботи виборчих комісій учням шкіл можуть зробити короткі канікули.

Про це заявив журналістам під стінами Ради міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Зараз МОЗ спільно з ЦВК розробляє механізм, як в умовах пандемії COVID-19 провести вибори комфортно і безпечно.

"Якщо ви питаєте про школи, то ми вже зараз розуміємо, що необхідно робити додаткові невеликі канікули, щоб у той час, коли буде засідання комісій і підрахунок голосів, діти не навчалися", – заявив міністр.

Він пояснив це необхідністю пошуку балансу між проведенням виборів і забезпеченням безпеки здоров'я, оскільки багато виборчих комісій розташовані в приміщеннях шкіл.

Степанов також уточнив, що уряду ще потрібно кілька днів, щоб із ЦВК покроково, до дрібниць відпрацювати всі питання організації проведення виборів.

25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори – українцям належить вибрати мерів і голів селищних рад. Крім того, це будуть перші вибори до рад в об'єднаних територіальних громадах ще й за оновленим виборчим законодавством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. За відповідний проєкт постанови в середу, 15 липня, проголосували 326 народних депутатів.