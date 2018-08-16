Українських батьків покарають за погану поведінку дітей: до чого готуватися

В українських школах скоро можуть штрафувати дітей за цькування своїх однолітків. У Верховній Раді вже зареєстрований законопроект, який пропонує, крім морального осуду кривдників, ввести для їхніх батьків ще й адміністративну відповідальність. Як каратимуть і чи допоможе це зменшити насильство - з'ясовував OBOZREVATEL.

Штрафуватимуть батьків

Народні депутати, які внесли законопроект про введення адміністративної відповідальності за цькування дітей у школах, пропонують узаконити поняття булінг. Це моральне або фізичне насильство, або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати людину своїм інтересам.

Якщо насильство було вчинене проти учня школи, то кривдникові доведеться заплатити штраф - від 340 до 850 грн.

Якщо правопорушення скоїть дитина (до 16 років), штраф у розмірі 340 - 850 грн мають виплатити його батьки.

За повторне цькування або за особливо жорстокий булінг штраф складе від 1700 до 3400 грн. Якщо ж факт насильства був прихований вчителями школи або директором, на них чекає штраф - від 850 до 1700 грн.

Не буде бійок

Автори запевняють, крім введення штрафів за цькування у школі, основна мета законопроекту - боротися з булінгом у школах шляхом виховання як дітей, так викладачів. За словами народного депутата від Блоку Петра Порошенка Олександра Співаковського, законопроект має стимулювати викладачів проводити бесіди з учнями.

"Після прийняття такого закону, викладачі та директори шкіл будуть самі зацікавлені у встановленні діалогу у школі. Побічно ми впливаємо саме на них, тому вони і прагнутимуть вирішувати конфлікти, проводити уроки, спрямовані проти насильства", - пояснив OBOZREVATEL співавтор законопроекту.

На питання, як визначити, хто саме піддає дитину цькуванню, нардеп пояснив ситуацію так: "Булінг - системне нагнітання психологічного і фізичного впливу на дитину з боку однолітків. Такі моменти відбуваються з боку групи осіб, і вони не можуть бути не помічені іншими учнями шкіл. У слідчого в такому випадку з'являться і докази, свідки, відео. Ми ж знаємо, що зараз часто виставляють випадки цькування в інтернет".

За словами Олександра Співаковського, у законопроекту є підтримка в парламенті. Тому висока ймовірність того, що вже восени законопоект буде проголосований.

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"Булінг - систематичне цькування. Це може бути і емоційний тиск, ігнорування. Тут потрібно точно підібрати позначення цього терміна" - пояснила OBOZREVATEL директор директорату інклюзивної освіти МОН Лариса Самсонова.

У Міносвіти визнають, що каральні заходи не завжди допомагають вирішити ситуацію з булінгом.

"Ефективність буде тоді, коли здійснюються превентивні заходи, а покарання як частина реакції на те, що сталося. Якщо діти знають про таке явище, то ситуація може змінитися у кращий бік. Це добре, що ця тема зараз на слуху", - зазначила Самсонова.

У школах небезпечно

Законопроект довелося внести, оскільки українські школи накрила хвиля насильства. Ситуація настільки вийшла з рамок навчального процесу, що за справу вирішили взятися у парламенті.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) з'ясував, що 67% дітей стикалися у школі із цькуванням з боку однолітків. З них 24% стали його жертвами, а 48% нікому не розповідали про цькування.

"Найбільш уразливі до булінгу - сором'язливі, зі зразковою поведінкою діти, а також ті, хто в силу різних життєвих обставин - "замкнені в собі". Найчастіше діти піддаються цькуванню з боку однолітків за свій зовнішній вигляд, переконання, поведінку, пов'язану з особливостями виховання, а також через різні життєві обставини", - зазначили автори законопроекту.

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Кричущі випадки насильства над дітьми в українських школах вражають громадськість. Так, у грудні 2017 року учні одного зі столичних ліцеїв зламали першокласнику Максиму Черникову хребет. Через важку травму 7-річний хлопчик прикутий до ліжка. Вразив українців і випадок із вчителькою фізики з міста Василькова, яка обзивала і принижувала своїх учнів.

У березні 2018 року в Одесі жінка-репетитор душила і ображала учнів молодших класів, які займалися у неї вдома.

"При цьому 44% з тих, хто спостерігав як знущаються з їхніх однолітків, не реагували на такі факти через острах піддатися аналогічним знущанням", - запевняють автори законопроекту.