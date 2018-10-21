Українських авторів безкоштовно навчать просувати власні твори

10 листопада в Києві пройде інтерактивний тренінг "Як просувати власний культурний продукт".

Провідні спеціалісти зі сфери маркетингу та культурного менеджменту поділяться знаннями, досвідом, цікавими прикладами та трендами, що допоможуть митцям зробити свої твори та проекти ще більш впізнаваними.

"Ключовим елементом розвитку державності є розвиток національної культури. А у XXI сторіччі культурний продукт матиме попит у аудиторії виключно за умов ефективного використання сучасних технологій маркетингу та комунікацій. Метою нашого тренінгу є безкоштовно поділитися знаннями та досвідом провідних експертів арт-маркетингу з усіма авторами культурних проектів. Все відбуватиметься в сучасному інтерактивному форматі з онлайн-трансляцією, що робить наш тренінг доступним у кожному куточку України", - поділилася організаторка освітньої події, директор комунікаційної агенції Friends of Brands, Ольга Малиш.

Під час тренінгу відвідувачі зможуть навчитися ефективно презентувати власний проект перед потенційними партнерами, інвесторами, журналістами та громадськістю; створювати бренд культурного проекту з розумінням його цільової аудиторії, його ключових переваг та основних посилів; планувати базову стратегію просування культурного продукту у сучасних каналах комунікації; орієнтуватися в сучасних принципах побудови рекламних кампаній; ефективно будувати взаємодію зі ЗМІ, успішно брати участь у прес-заходах, давати інтерв’ю, коментарі та відвідувати гостьові ефіри; повноцінно використовувати соціальні мережі для просування власного культурного продукту.

Також після кожного лекторію пройдуть практичні заняття, а по закінченню тренінгу кожен відвідувач зможе перевірити свої нові знання за допомогою анкетування.

Серед заявлених спікерів тренінгу: Катерина Тейлор (кураторка, керівниця культурних проектів, експертка сучасного мистецтва. Засновниця Port creative hub. Авторка та ведуча шоу на радіо Аристократи "Искуственный интеллект". Колумністка у "Новом времени" і Platfor.ma.); Катерина Аврамчук (бренд-менеджер найбільшої в Україні інтернет-книгарні Yakaboo); Оксана Хмельовська (координаторка Книжкового Арсеналу, співзасновниця і редакторка культурно-видавничого проекту "Читомо"); Антон Семиженко (лауреат премії професійної журналістики “Честь професії 2018”, 12 років у журналістиці, журналіст журналу “Країна”, інтернет-проекту “Інсайдер”, засновник інфоресурсу про соціальні інновації “Далі буде”) та ін.

Тренінг триватиме 8 годин. До його участі запрошуються автори та митці з власними проектами, що потребують просування. Участь безкоштовна за умови обов’язкової реєстрації за посиланням.

Спільно зі спікерами проекту серед зареєстрованих будуть відібрані 25 учасників з власними культурними проектами до безпосередньої участі у тренінгу, що пройде в HUB 4.0 (пер. Ярославський 1/3). Для решти зареєстрованих учасників буде доступна онлайн трансляція, посилання на яку надішлють на електронну скриньку організатори проекту.

Тренінг "Як просувати власний культурний продукт" відбувається за підтримки Українського Культурного Фонду.