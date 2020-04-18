Працівники центральної міської лікарні Івано-Франківська поділилися реаліями роботи в умовах пандемії коронавірусу, зокрема, пов'язаними з захисними костюмами.

Так, в інтерв'ю "Галці", медсестра Катя Масляк зазначила, що персонал лікарні перетворюються на "інопланетян".

"Спочатку особистий простий медичний костюм, на нього багаторазовий комбінезон, після нього крокси, на них бахіли. Далі на голову одноразову шапочку. Поверх неї капюшон від комбінезона. На руки рукавиці, я одягаю дві пари. Ми щасливі, що можемо собі це дозволити в ЦМКЛ, бо цим забезпечені. Але рукавиці завжди в потребі. І останній штрих: окуляри або захисний щиток", – описала свою щоденну форму медсестра.

Костюм медсестри Галка

"Ну і на вчорашньому чергуванні ми придумали ще додаток: одноразову сумку із шапочки одноразової, бо немає куди ставити ручку, джгут, пластир і клей, які необхідні для роботи. І ще для телефону: одягали їх в кульочки і заклеювали скотчем. Насправді в цьому всьому дуже важко. Важко дихати, важко рухатись. Ми вчимося пристосовуватися до того, що є", – зазначила Масляк.

При цьому вона додала, що комбінезони універсальні, великі, доводиться їх підв'язувати. Ніхто не скаржиться, оскільки, порівняно з іншими лікарнями, їхня дуже непогано забезпечена, та все таки, за словами Масляк, є безліч незручностей у такому одязі.

Костюм медсестри Галка

"Ми стараємося мало пити, бо якщо хочеться в туалет – тоді реальна запара. Це все зняти з себе і не поваляти по землі – це прям челендж. Тому, так – медичні сестри практично стараються не ходити в туалет, бо це все зняти і потім вдягнути назад-дуже складно і часозатратно. Ну і ніхто нікуди не ходить в інші відділення, бо якшо треба: тоді повинні зняти ввесь наш захисний одяг і одягнути чистий одноразовий. Кажуть, що в одноразових дуже потіють. Я, якщо чесно – не знаю, бо я відразу почала працювати в багаторазовому. Їх шиють з різних матеріалів. Але ті, якими нас забезпечили, насправді дуже класні. Парять, якщо на голе тіло. Вчора я була в костюмі своєму на короткий рукав, думала так буде менш жарко, не одягнула кофтину під них, то до рук прилипав костюм”, – зазначила Масляк.

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