Українські заробітчани заразилися коронавірусом на фермі в Німеччині

На фермі поблизу міста Маммінг у Нижній Баварії, Німеччина, стався спалах коронавірусу. Серед інфікованих сезонних працівників є українці.

Про це на брифінгу в неділю, 26 липня, заявив голова округу Дінгольфінг-Ландау Вернер Бумедер, повідомляє Укрінформ. За його словами, крім наших співвітчизників, заразилися також громадяни Угорщини, Румунії та Болгарії.

Зазначається, що для запобігання подальшому поширенню коронавірусу всю ферму помістили на карантин. Майже 500 її працівників, включно з тими, чий тест виявився негативним, не мають права залишати помешкання, їм організована доставка необхідного.

Генконсульство України в Мюнхені запевнило журналістів видання, що по допомогою ніхто з українців не звертався.

Загалом на фермі коронавірусом інфіковані щонайменше 174 сезонних робітники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з гуртожитків Київського політехнічного інституту зафіксували спалах COVID-19 – такий діагноз поставили 52 курсантам, що становить третину від всіх проживаючих.