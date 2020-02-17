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18 лютого • оновлено в 01:23
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"Маленькі бойові побратими": воїни ЗСУ зворушили українців "мімішними" фото

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В європейський День кота 17 лютого українські військові поділилися милими фото з вихованцями.

На сторінці у Facebook Національної гвардії котів назвали "маленькими бойовими побратимами", яких гвардійці захищають і оберігають в ООС і "дуже часто забирають вусатих товаришів після ротації із собою".

Світлини також опублікували в 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ імені Чорних Запорожців.

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День кота: українські військові показали фото

День кота: українські військові показали фото

facebook.com/NGUmainpage

"Котики супроводжують воїнів 72-ї ОМБр у пункті постійної дислокації, на полігонах та в районі виконання бойових завдань.

Вони допомагають позбутися мишей у бліндажах, а також не залишають байдужими до себе і дарують військовослужбовцям тепло і радість", – зазначили військові.

Українські військові з котами

Українські військові з котами

facebook.com/NGUmainpage

Українські військові з котами

Українські військові з котами

facebook.com/NGUmainpage

Пости військових зібрали безліч коментарів і лайків. "Дуже приємно бачити таких мужніх чоловіків із такими добрими очима та щирими посмішками. Будьте здорові, бережіть себе!" "Мі-мі-мі", – пишуть користувачі мережі.

Українські військові з котами

Українські військові з котами

facebook.com/NGUmainpage

Українські військові з котами

Українські військові з котами

facebook.com/NGUmainpage

Українські військові з котами

Українські військові з котами

facebook.com/72.brigade.best

Українські військові з котами

Українські військові з котами

facebook.com/72.brigade.best

Українські військові з котами

Українські військові з котами

facebook.com/72.brigade.best

Українські військові з котами

Українські військові з котами

facebook.com/72.brigade.best

Українські військові з котами

Українські військові з котами

facebook.com/72.brigade.best

Українські військові з котами

Українські військові з котами

facebook.com/72.brigade.best

Українські військові з котами

Українські військові з котами

facebook.com/72.brigade.best

Українські військові з котами

Українські військові з котами

facebook.com/72.brigade.best

Українські військові з котами

Українські військові з котами

facebook.com/72.brigade.best

Українські військові з котами

Українські військові з котами

facebook.com/72.brigade.best

Коментарі до постів

Коментарі до постів

Скріншот

Коментарі до постів

Коментарі до постів

Скріншот

Коментарі до постів

Коментарі до постів

Скріншот

Коментарі до постів

Коментарі до постів

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Скріншот

Коментарі до постів

Коментарі до постів

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'яту річницю підписання Мінських угод у мережі з'явилося моторошне відео обстрілу Дебальцевого терористами.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Національна гвардія фотографии тварини кіт
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А чо, вполне себе мило. Убил ребёнка - погладил котёнка. Ми-ми-ми
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