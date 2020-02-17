"Маленькі бойові побратими": воїни ЗСУ зворушили українців "мімішними" фото

В європейський День кота 17 лютого українські військові поділилися милими фото з вихованцями.

На сторінці у Facebook Національної гвардії котів назвали "маленькими бойовими побратимами", яких гвардійці захищають і оберігають в ООС і "дуже часто забирають вусатих товаришів після ротації із собою".

Світлини також опублікували в 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ імені Чорних Запорожців.

День кота: українські військові показали фото facebook.com/NGUmainpage

"Котики супроводжують воїнів 72-ї ОМБр у пункті постійної дислокації, на полігонах та в районі виконання бойових завдань.

Вони допомагають позбутися мишей у бліндажах, а також не залишають байдужими до себе і дарують військовослужбовцям тепло і радість", – зазначили військові.

Українські військові з котами facebook.com/NGUmainpage

Українські військові з котами facebook.com/NGUmainpage

Пости військових зібрали безліч коментарів і лайків. "Дуже приємно бачити таких мужніх чоловіків із такими добрими очима та щирими посмішками. Будьте здорові, бережіть себе!" "Мі-мі-мі", – пишуть користувачі мережі.

Українські військові з котами facebook.com/NGUmainpage

Українські військові з котами facebook.com/NGUmainpage

Українські військові з котами facebook.com/72.brigade.best

Українські військові з котами facebook.com/72.brigade.best

Українські військові з котами facebook.com/72.brigade.best

Українські військові з котами facebook.com/72.brigade.best

Українські військові з котами facebook.com/72.brigade.best

Українські військові з котами facebook.com/72.brigade.best

Українські військові з котами facebook.com/72.brigade.best

Українські військові з котами facebook.com/72.brigade.best

Українські військові з котами facebook.com/72.brigade.best

Українські військові з котами facebook.com/72.brigade.best

Коментарі до постів Скріншот

Коментарі до постів Скріншот

Коментарі до постів Скріншот

Коментарі до постів Скріншот

Коментарі до постів Скріншот

Коментарі до постів Скріншот

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