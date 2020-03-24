Українські водії можуть уникнути штрафів за порушення ПДР: у системі знайшли лазівку

У автоматичній фото- і відеофіксації правопорушень на дорогах, яка працюватиме у тестовому режимі до 1 травня, є нюанси, які дають змогу або взагалі не платити штрафу, або платити не повністю.

Про це розповів автоюрист Богдан Глядик, передає "Експерс". Він уточнив, що закон передбачає, що кожному водієві щороку нараховують 150 штрафних балів, які будуть стягувати за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі, – по 50 балів за кожне.

Так, за словами автоюриста, можна вчинити три безкарні порушення.

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Разом із тим, Глядик додав, що автоматична фіксація порушень ПДР потрібна, але у тому форматі, в якому її запускають сьогодні, вона не буде ефективною. Юрист пояснив, що є юридичні підстави для скасування 100% штрафів, які будуть оформлені за допомогою камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

"Ще у 2010 році Конституційний Суд визнав неправильною практику, коли штрафи накладають не на водія-порушника, а на власника транспортного засобу. Було зазначено, що є принцип індивідуалізації, і конкретна особа, яка вчинила правопорушення, має нести за це відповідальність. А нинішня система фіксації передбачає, що мене можуть притягти до відповідальності лише за те, що я є власником автомобіля. Лад на дорогах потрібен, але не ціною порушення прав людини", – зазначив Глядик.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ усерйоз узялося за безпеку громадян країни з метою знизити кількість ДТП з летальними наслідками. Так, "війна на дорогах" почнеться з Києва та Київської області, де порушників ПДР ловитимуть за допомогою відеофіксації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 березня, президенту України Володимиру Зеленському презентували систему автоматичної фіксації перевищення швидкості в столичному регіоні.

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