Головна Новини
28 лютого • оновлено в 23:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Українські військові провели навчання на узбережжі Азовського моря: фото маневрів

3.3т
Читати матеріал російською

Українські військовослужбовці провели навчання на узбережжі Азовського моря, під час яких проводилися маневри за участю авіації і важкої артилерії.

У них взяли участь бійці Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники і військова авіація, повідомляється на сторінці МВС у Facebook (щоб подивитися всі фото, проскрольте до кінця новини).

Навчання на узбережжі Азовського моря

Навчання на узбережжі Азовського моря

facebook.com/mvs.gov.ua

За легендою навчань, морський десант РФ спробував висадитися на узбережжі Азовського моря, щоб захопити українські опорні пункти біля Маріуполя.

Навчання на узбережжі Азовського моря

Навчання на узбережжі Азовського моря

facebook.com/mvs.gov.ua

"Радіолокаційна система наших сил зафіксувала скупчення ворожої техніки на морі поблизу української території, що дало початок масштабному відбиттю атаки десанту противника. Під час наступу ворога і його спроби висадитися на узбережжі в хід пішла важка артилерія і армійська авіація", – сказано в повідомленні.

Навчання на узбережжі Азовського моря

Навчання на узбережжі Азовського моря

facebook.com/mvs.gov.ua

Після переміщення умовного ворога на берег, в бій вступили танки, морська піхота, десант і бійці окремого загону спеціального призначення "Азов" на бронемобілях "Спартан".

Навчання на узбережжі Азовського моря

Навчання на узбережжі Азовського моря

facebook.com/mvs.gov.ua

Відбити наступ вдалося успішно. Медики евакуювали "поранених" за допомогою вертольотів на суші і в морі з катерів.

Навчання на узбережжі Азовського моря

Навчання на узбережжі Азовського моря

facebook.com/mvs.gov.ua

Навчання на узбережжі Азовського моря

Навчання на узбережжі Азовського моря

facebook.com/mvs.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці грудня 2019 року в районі відводу сил і засобів в Луганській області українські військовослужбовці провели тактичні навчання.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
Теги
Державна прикордонна служба України Національна гвардія Збройні сили України
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
9
Смішно
7
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Наивные. Даже если РФ и пожелает захватить Мариуполь или высадить десант, перед высадкой побережье тщательно "прорыхлят" от "сорняков".
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ничего из "авиации" не нaeбнулось? Фуууух...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Авиация - это один "гвынтокрыл"? Чи гелыкоптер??
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги