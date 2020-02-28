Українські військовослужбовці провели навчання на узбережжі Азовського моря, під час яких проводилися маневри за участю авіації і важкої артилерії.

У них взяли участь бійці Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники і військова авіація, повідомляється на сторінці МВС у Facebook (щоб подивитися всі фото, проскрольте до кінця новини).

Навчання на узбережжі Азовського моря facebook.com/mvs.gov.ua

За легендою навчань, морський десант РФ спробував висадитися на узбережжі Азовського моря, щоб захопити українські опорні пункти біля Маріуполя.

Навчання на узбережжі Азовського моря facebook.com/mvs.gov.ua

"Радіолокаційна система наших сил зафіксувала скупчення ворожої техніки на морі поблизу української території, що дало початок масштабному відбиттю атаки десанту противника. Під час наступу ворога і його спроби висадитися на узбережжі в хід пішла важка артилерія і армійська авіація", – сказано в повідомленні.

Навчання на узбережжі Азовського моря facebook.com/mvs.gov.ua

Після переміщення умовного ворога на берег, в бій вступили танки, морська піхота, десант і бійці окремого загону спеціального призначення "Азов" на бронемобілях "Спартан".

Навчання на узбережжі Азовського моря facebook.com/mvs.gov.ua

Відбити наступ вдалося успішно. Медики евакуювали "поранених" за допомогою вертольотів на суші і в морі з катерів.

Навчання на узбережжі Азовського моря facebook.com/mvs.gov.ua

Навчання на узбережжі Азовського моря facebook.com/mvs.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці грудня 2019 року в районі відводу сил і засобів в Луганській області українські військовослужбовці провели тактичні навчання.

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