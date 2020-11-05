Українські військові отримали велику партію реактивних вогнеметів. Фото

Науково-дослідний інститут хімічних продуктів ДП "Укроборонпром" достроково виготовив і передав Міністерству оборони України партію з кількох сотень реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16.

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому" 4 листопада. Зброя успішно пройшла приймально-здавальні випробування та підтвердила свої тактико-технічні характеристики.

"Під час бойових стрільб усі цілі були вражені відповідно до програми випробувань. Ці реактивні піхотні вогнемети високоефективні для прицільного враження легкої броньованої техніки та супротивника, який перебуває в укритті, на відстані до одного кілометру", – повідомив директор інституту Володимир Щербань.

Фахівці підприємства також продемонстрували українським військовим модернізовану версію виробу – полегшений РПВ-16. За їхніми словами, він буде зручною та ефективною зброєю під час виконання бойових завдань Сил спеціальних операцій, спецпідрозділів СБУ та розвідувальних підрозділів десантно-штурмових військ.

Випробування модернізованого вогнемета також відбулися успішно.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Львівський бронетанковий завод капітально відремонтував та провів модернізацію близько півтора десятка пожежних танків ГПМ-54 – це найбільша партія, яку замовили та отримали військові за період незалежності України.