Українські військові музиканти відповіли американцям своїм виконанням "Щедрика". Відео

У Вінниці колектив військових музикантів Центру військово-музичного мистецтва Повітряних сил ЗСУ виконав "Щедрик" Миколи Леонтовича.

Як повідомило командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook, музиканти хочуть виконати цю мелодію разом з американськими колегами, які напередодні привітали українців цим всесвітньо відомим твором видатного українського композитора (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Повну версію виступу військові обіцяють оприлюднити до Різдва 7 січня.

Раніше свою версію "Щедрика" виконав оркестр поліції Києва.

Всесвітньо відомий твір для хору "Щедрик" належить до тих, над якими Микола Леонтович працював майже все життя. Першу її редакцію було написано до 1901-1902 рр., другу редакцію – у 1906-1908 рр., третю – 1914 р., четверту – 1916 р., і, нарешті, п'яту – 1919 р.

Композиція була представлена для західної публіки Українською Республіканською Капелою під орудою диригента Олександра Кошиця.

В США ця пісня настільки сподобалася, що в 1936 році американець українського походження Петро Вільговський, який працював для радіо NBC, створив англійську версію слів до "Щедрика". Пісня нагадувала Вільговському передзвін, і він зафіксував цей образ у своїх віршах. Пізніше пісня закріпилася в музичній культурі західних країн під назвою "колядка дзвонів" (Carol of the Bells).

Як повідомляв OBOZREVATEL, оркестр Військово-повітряних сил США в Європі привітав українців з прийдешніми новорічними святами, виконавши легендарну різдвяну пісню "Щедрик".