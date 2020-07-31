Українські вчені винайшли 100% захист від COVID-19: як виглядає

У Тернопільському національному медичному університеті вчені розробили пневмошлем з фільтрами за захисту від коронавірусу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Як запевняють винахідники, він стовідсотково захищає від COVID-19. Його розробник Андрій Ковальчук заявив, що це не просто капюшон з прозорим забралом, а саме шолом з турбіною і двома фільтрами. Шолом можна носити не знімаючи добу, запевняють вчені (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Інноваційна система захисту органів дихання та шкіри голови від інфекційних агентів. Розмір вірусної частки може становити в середньому близько 100 нанометрів, то такий фільтр не пропускає молекули запаху, розмір якої становить один нанометр. Отже, проникнути вірусу через цей фільтр не можливо", – каже Ковальчук.

Учені з Тернополя винайшли шолом від COVID-19 Скриншот

Головне у винаході не герметичність, а турбіна, яка нагнітає повітря в середину, створюючи зону підвищеного тиску.

Учені з Тернополя винайшли шолом від COVID-19 Скриншот

"Модель шолома і концепція полягає в тому, що працівник захищений за допомогою того, що нагнітається всередину нього чисте повітря і інфікований повітря забруднене токсичними агентами не може потрапити", – пояснив співавтор проєкту Андрій Павлишин.

Учені з Тернополя винайшли шолом від COVID-19 Скриншот

Учені з Тернополя винайшли шолом від COVID-19 Скриншот

Розробляли шолом на основі захисту, який використовують у вірусно-бактеріологічних лабораторіях. Але вдосконалили, зробили менше і легше і під'єднали до портативної зарядки. Розробка вже на завершальному етапі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проміжні дослідження українського препарату "Корвітин" для неспецифічної терапії COVID-19 пройшли успішно. Його планують випробувати в лікуванні.