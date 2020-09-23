Українські вчені можуть створити вакцину від коронавірусу: генетик дала детальні пояснення

Українські вчені здатні розробити вакцину від коронавірусу і бути затребуваними на світовому ринку, якщо отримуватимуть належне фінансування від держави.

Про це OBOZREVATEL заявила українська генетекиня Оксана Півень, коментуючи створення власної вакцини від коронавірусної хвороби двома інститутами, які отримали на це державні гранти.

"Дуже добре, що в Україні зайнялися розробкою вакцини. Це перший етап. Сама розробка – складний процес, який займає не один рік, і не два. Може тривати 5-6 років і складається з багатьох етапів. Україна займатиметься першим – самою розробкою вакцини. Вірю, що при належному фінансуванні у нас все вийде", – запевнила Півень.

За її словами, українські науковці будуть конкурентноспроможними і зможуть пропонувати свої послуги в розробці вакцин на майбутнє. Бо коронавірус – це не єдиний вірус, з яким люди стикнуться надалі.

"Буде дуже добре, якщо Україна матиме свої лабораторії і групи і зможе задовольняти внутрішні потреби. Не варто недооцінювати українську науку. Нам сто років насаджували тезу, що українці другий сорт. Це не так, і в нас, і в медицини, науки є дуже великий потенціал, який державі варто підтримувати фінансово", – підсумувала Півень.

Нагадаємо, що нині у світі на фінальній стадії дослідження перебуває лише одна вакцина шведсько-британської компанії, яку розробляють у партнерстві з Оксфордським університетом. В разі успішних випробувань, вона може бути готовою до кінця цього року.

"Випробовують чимало препаратів і теоретично котрийсь із них буде ефективним. Незрозуміло, як довго зберігатиметься імунітет. Якщо зникатиме через 3-4 місяці, то цінність такої вакцини невелика. І про це ми дізнаємося не раніше наступного року. Надія є, але є і багато сумнівів", – уточнив OBOZREVATEL американський біолог по розробці вакцин Костянтин Чумаков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що, за прогнозами, вакцина від коронавірусу в Україні для масового використання з'явиться в березні 2021 року.