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"Українські церкви забрали греки": Ніцой пояснила приховану суть Томосу

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Відповідно до отриманого Україною Томосу, всі українські церкви, що знаходяться за кордоном, відійшли Вселенському патріархату.

Це випливає з документа, повідомила на своїй сторінці в Facebook українська дитяча письменниця і захисниця державної мови Лариса Ніцой. Вона пояснила різницю між Українською православною церквою (УПЦ) і Православною церквою України (ПЦУ) з точки зору філології.

"Українська православна церква (УПЦ) означає, що це церква українців. Де українці, там і може бути українська церква. Українці в Україні або в Канаді, або в Австралії – неважливо де організували свою українську церкву, там вона і є. Українська церква в Україні, Українська церква в Канаді, українська церква в Австралії. Православна церква України (ПЦУ) означає, що ця церква знаходиться в Україні. На обмеженій території даної країни. Отже, Українська православна церква може бути де завгодно в світі. Православна церков України може бути тільки в Україні. Це так згідно філології", - написала вона.

Томос

Томос

Інтерфакс

"Українські церкви забрали греки": Ніцой пояснила приховану суть Томосу

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Ніцой далі провела паралелі з життям.

"Як було до Томосу? Українські православні церкви були побудовані в Україні і в різних країнах по всьому світу, де були українці. Як стало після Томосу? Православні церкви українців можуть бути тільки в Україні. Не може бути українських православних церков за кордоном. А що з тими нашими українськими церквами, які були за кордоном по всьому світу? Їх забрали собі греки. Люди і майно відійшли згідно Томосу до Вселенського патріархату. Власне, ця філологія і прописана в тексті Томосу, який отримала Україна..."- підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше почесний патріарх Філарет заявляв, що "Томос нашкодив Україні".

Філарет заявив, що ні ознайомлений з Томосом до його отримання, тому не приймає його.

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Особа
Лариса Ніцой
Місце
Україна
Теги
Православна церква України УПЦ КП Томос
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
На нобелевку тянет. По слабоумию
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
украинцы начали что то подозревать
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