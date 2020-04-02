Українські тести на COVID-19: в МОЗ поставили крапку в скандалі з мікробіологами

У період з 6 по 12 квітня в Україні має бути налагоджено масове виробництво ПЛР-тестів на коронавірус. Над цим завданням вже працює МОЗ.

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Крім того, розпорядження про виділення коштів на випуск тест-систем міститься в указі президента України. Про це в ході брифінгу 2 квітня заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, відповідаючи на питання про скандал з відсутністю фінансування Інституту молекулярної біології і генетики НАН України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми працювали з Інститутом молекулярної біології, з іншими виробниками вітчизняних тестів. І я думаю, що на наступному тижні вже у нас буде серійне виробництво тестів і будуть поставки вітчизняних тестів у ПЛР-лабораторії. Ми спокійно забезпечимо всіх, кому це необхідно, лабораторними дослідженнями", – сказав він.

Тест на коронавірус 34.ua

За словами Ляшка, зараз працюють мобільні бригади, а також ведеться співпраця з приватними лабораторіями, які готові надавати МОЗ свої пункти забору біоматеріалу.

"Всі, хто потребує і потребуватиме направлення на лабораторне дослідження на коронавірус, зможуть спокійно, не відвідуючи закладу охорони здоров'я, не створюючи там додаткового навантаження або ризику інфікування, здати біоматеріал на дослідження і в цей час перебувати на самоізоляції", – підсумував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

1 квітня вчені Інституту молекулярної біології та генетики НАН України звернулися до влади. Вони заявили, що готові виготовляти по 20 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус на тиждень, однак у них немає на це державного фінансування.

Напередодні в Україні спалахнув скандал через те, що співробітників цього інституту в розпал епідемії коронавірусу відправили в неоплачувану відпустку. При цьому вчені на той момент вже встигли створити вітчизняний тест для виявлення COVID-19.

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