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2 квітня • оновлено в 12:57
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Українські тести на COVID-19: в МОЗ поставили крапку в скандалі з мікробіологами

3.7т
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У період з 6 по 12 квітня в Україні має бути налагоджено масове виробництво ПЛР-тестів на коронавірус. Над цим завданням вже працює МОЗ.

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Крім того, розпорядження про виділення коштів на випуск тест-систем міститься в указі президента України. Про це в ході брифінгу 2 квітня заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, відповідаючи на питання про скандал з відсутністю фінансування Інституту молекулярної біології і генетики НАН України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми працювали з Інститутом молекулярної біології, з іншими виробниками вітчизняних тестів. І я думаю, що на наступному тижні вже у нас буде серійне виробництво тестів і будуть поставки вітчизняних тестів у ПЛР-лабораторії. Ми спокійно забезпечимо всіх, кому це необхідно, лабораторними дослідженнями", – сказав він.

Тест на коронавірус

Тест на коронавірус

34.ua

За словами Ляшка, зараз працюють мобільні бригади, а також ведеться співпраця з приватними лабораторіями, які готові надавати МОЗ свої пункти забору біоматеріалу.

"Всі, хто потребує і потребуватиме направлення на лабораторне дослідження на коронавірус, зможуть спокійно, не відвідуючи закладу охорони здоров'я, не створюючи там додаткового навантаження або ризику інфікування, здати біоматеріал на дослідження і в цей час перебувати на самоізоляції", – підсумував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
Академія наук України Міністерство охорони здоров'я
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Мир Миру
Мир Миру
Нарешті, @ , хоч щось вітчизняне запустять. До подяк іще далеко
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Это как женить мумию египетского фараона
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Суспільство

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