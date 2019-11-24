Українські танкісти показали свою міць на Донбасі: вражаючі кадри

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі танкісти ЗСУ провели масштабні навчання. Вони виконали завдання з виходу на вогневий рубіж і знищення умовного противника.
Видовищні фото розмістили на сторінці штабу ООС у Facebook. Як підкреслюють військові, такі тренування є регулярними для захисників України – задля підтримання належного рівня бойової готовності резервів.
"Танки і протитанкісти діяли як єдине ціле", – йдеться у повідомленні.
Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі
Facebook штабу ООС
Зазначається, що на бойових машинах військовослужбовці відпрацювали вихід у район очікування, де прийняли в підпорядкування протитанковий артилерійський резерв.
Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі
Facebook штабу ООС
Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі
Facebook штабу ООС
Після цього бійці спільно здійснили вихід у район розташування противника для нанесення йому вогневого ураження.
Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі
Facebook штабу ООС
"Своє пересування полем бою танкісти прикривали встановленням димової завіси. Разом переможемо! Слава Україні!" – не втрачають оптимізму в ЗСУ.
Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі
Facebook штабу ООС
Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі
Facebook штабу ООС
Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ЛНР" протягом доби, 23 листопада, вісім разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції ООС. Зокрема, окупаційні війська та їх підопічні використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, з крупнокаліберними кулеметами включно.
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