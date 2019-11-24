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24 листопада • оновлено в 17:33
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Українські танкісти показали свою міць на Донбасі: вражаючі кадри

1.5т
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У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі танкісти ЗСУ провели масштабні навчання. Вони виконали завдання з виходу на вогневий рубіж і знищення умовного противника.

Видовищні фото розмістили на сторінці штабу ООС у Facebook. Як підкреслюють військові, такі тренування є регулярними для захисників України – задля підтримання належного рівня бойової готовності резервів.

"Танки і протитанкісти діяли як єдине ціле", – йдеться у повідомленні.

Новини
Танкісти ЗСУ на Донбасі відпрацювали розгром окупантів: видовищні фото

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Facebook штабу ООС

Зазначається, що на бойових машинах військовослужбовці відпрацювали вихід у район очікування, де прийняли в підпорядкування протитанковий артилерійський резерв.

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Facebook штабу ООС

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Facebook штабу ООС

Після цього бійці спільно здійснили вихід у район розташування противника для нанесення йому вогневого ураження.

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Facebook штабу ООС

"Своє пересування полем бою танкісти прикривали встановленням димової завіси. Разом переможемо! Слава Україні!" – не втрачають оптимізму в ЗСУ.

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Facebook штабу ООС

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Навчання танкістів ЗСУ на Донбасі

Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ЛНР" протягом доби, 23 листопада, вісім разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції ООС. Зокрема, окупаційні війська та їх підопічні використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, з крупнокаліберними кулеметами включно.

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Автор
Марта Рок
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України
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