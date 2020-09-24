Українські та британські десантники влаштували видовищні маневри на Азовському морі. Фото

Десантники ЗСУ та їхні колеги з Британії розпочали масштабні практичні тренування на березі Азовського моря в рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля – 2020".

Як повідомляє АрміяInform, за командою підрозділи реактивної та самохідної артилерії зі складу бригади ДШВ ЗСУ здійснили марш у визначений район виконання завдань.

Десантники-артилеристи оперативно провели розгортання на рубежах та зайняли позиції для нанесення вогневого удару. Перед бійцями стояло відповідальне завдання: провести топогеодезичну та метеорологічну підготовку, максимально точно визначити координати знаходження десантних катерів противника у морі та швидко "доставити" снаряди до цілей.

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Десантники вели вогонь по цілях умовних загарбників у рамках "Об'єднаних зусиль – 2020". АрміяInform

Бойові машини ДШВ ЗСУ на україно-британських навчаннях. АрміяInform

Воїни ЗСУ відпрацьовували знищення "першої хвилі" морського десанту ворога. АрміяInform

Артилерія ДШВ ЗСУ тренувалася знищувати ворожі катери. АрміяInform

За словами командира однієї з бойових бригад ДШВ ЗСУ, за задумом треба було знищити "першу хвилю" ворожого морського десанту та унеможливити висадку його другого ешелону. Також під час тренувань перевірялася спроможність бойових розрахунків підрозділів реактивної та самохідної артилерії вміло керувати вогнем та забезпечувати прикриття основних сил десантно-штурмових підрозділів під час наступальних дій.

Проте найголовніше – це здатність ефективно завдавати прицільні вогневі удари по умовних десантних катерах та інших малорозмірних цілях противника.

"Завдяки точним вогневим ударам та злагодженості бойових розрахунків артилерійських систем нам вдалося зірвати наміри умовного противника щодо висадки морського десанту на одній із десантно-доступних ділянок узбережжя Азовського моря", ‒ розповів командир бригади ДШВ.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, також під час міжнародних навчань "Об’єднані зусилля – 2020" за участі партнерів з НАТО війська протиповітряної оборони ЗСУ продемонстрували готовність до відбиття атаки ворога з повітря. Зокрема, свою майстерність довели зенітні ракетні дивізіони, котрі прибули на державний випробувальний полігон "Ягорлик".