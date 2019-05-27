Українські студентки потрапили в страшну ДТП під Варшавою

Дві українські студентки варшавських вишів постраждали в результаті ДТП у Польщі.

Як повідомляється в Facebook на сторінці посольства України в Польщі, аварія трапилася в суботу, 25 травня, в районі Долини Служевської.

Дівчата отримали важкі травми і перебувають у лікарні Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. За їх станом стежить консульський відділ українського посольства у Варшаві.

"З України вже прибули родичі постраждалих. Вчора в лікарні обох студенток відвідала консул, яка поспілкувалася з дівчатами і їхніми батьками. Відбулася також зустріч із представником вишу, де навчається одна з дівчат", – написано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі повністю згорів автобус "Київ - Прага", в якому їхали 70 пасажирів. Надзвичайна подія трапилася 26 травня, близько першої години ночі між містами Краків і Катовіце.

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