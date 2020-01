Українські студенти знову можуть випробувати себе в крутому пригоді від Red Bull

До 17 лютого триває прийом заявок на Red Bull Can You Make It? 2020 року, проект для студентів, які готові ризикнути і вирушити в тижневу подорож по Європі без грошей і мобільного зв'язку. Єдиною валютою мандрівників будуть банки Red Bull, які вони зможуть обмінювати на нічліг, переїзди і враження.

До 17 лютого 2020 творчі та амбітні студенти, які хочуть взяти участь в цій пригоді, можуть зібрати команду з трьох чоловік, зняти вражаюче відео про те, чому саме вони повинні поїхати в цю подорож, і подати заявку на сайті проекту. З усіх претендентів шляхом онлайн-голосування та суддівського відбору буде обрано одну команда з України, яка вирушить до Європи брати участь в пригоді Red Bull Can You Make It?

Надихайтеся відео про проект

Red Bull Can You Make It ─ це змагання, в якому важливо не те, коли ти добрався до фінішу, а то як саме ти це зробив. Результати команд будуть оцінюватися за трьома категоріями: кількість набраних балів за виконання завдань на Контрольних точках – чек-пойнтах, кількість набраних балів за виконання завдань з "Списку Пригод" і підтримка команди в соціальних мережах.

Взяти участь в змаганні можуть будь-які студенти країни, які досягли 18 років. Прийом заявок відкрито на сайті до 17 лютого 2020 року.

21 квітня 200 команд з 60 країн будуть розподілені серед п'яти стартових точок Європи Барселона, Мілан, Будапешт, Копенгаген і Амстердам. Кожна команда здасть всі свої готівкові гроші, кредитні картки та особисті телефони, і отримає запас банок Red Bull, який на тиждень замінить мандрівникам гроші.

Команди-учасники зможуть створити власні маршрути подорожі, відвідуючи чек-пойнти в різних європейських містах, де на них чекатимуть різного роду завдання, за виконання яких команди будуть отримувати бали. Крім цього, протягом всієї подорожі учасники будуть публікувати фото і відео-щоденники в соціальних мережах, забезпечуючи собі додаткову підтримку глядачів, відповідно більше балів!

За час тижневої подорожі команди повинні зупинитися як мінімум в шести чек-пойнтах, після чого вони зможуть фінішувати в Берліні.

Учасникам минулих сезонів Red Bull Can You Make It? вдавалося обміняти банки Red Bull як на автобусні квитки і скромний номер в хостелі, так і на політ на вертольоті або ніч в п'ятизірковому готелі! На що неймовірного учасникам вдасться обміняти банки в цьому році?

Тут можна прочитати про враження торішніх українських переможців - команди Kozaks-

Етапи проекту:

- до 17 лютого 2020 року - Прийом заявок

- 18 - 24 лютого - Онлайн-голосування

- 9 березня - Визначення команди-переможниці, яка представить Україну

- 21 - 28 квітня - Тиждень подорожі Red Bull Can You Make It?

Реєстрація та деталі: https://canyoumakeit.redbull.com/uk-ua

