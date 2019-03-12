Українські студенти вирушили в Мілан на провідний профільний форум

У вівторок, 12 березня, 30 переможців всеукраїнського освітнього проекту "Архітектор 2019" вирушили в чотириденну поїздку в Італію.

Конкурс проводив Фонд Бориса Колеснікова для студентів профільних вузів, талановитих молодих архітекторів і будівельників. У ньому взяли участь 1,3 тис. конкурсантів, пройшли три відбіркових етапи. Кращі учасники були нагороджені поїздкою в архітектурний тур в Мілан і на галузеву виставку Made Expo 2019.

В Італії студентів чекає знайомство з Міланом і його визначними пам'ятками, відвідини форуму Made Expo 2019, де вони дізнаються про тренди, новинки та інновації світової архітектурно-будівельної галузі. Крім того, вони побувають в архітектурному турі, в рамках якого пройдуть майстер-класи від італійських фахівців прямо на вулицях одного з найкрасивіших міст Європи.

Нагадаємо, Фонд Бориса Колеснікова надає всебічну підтримку студентам технічних спеціальностей України – проводить освітні конкурси, впроваджує молодіжні програми, заохочує кращих молодих фахівців поїздками на закордонні виставки.

Проект "Архітектор" був реалізований Фондом втретє. У 2014 році переможці конкурсу відвідали Тиждень архітектури та дизайну в Японії, а у 2018 році група студентів побувала в архітектурному турі в Дубаї.

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